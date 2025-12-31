HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng được bầu làm chủ tịch Công đoàn ngành cao su Việt Nam:

Thanh Nga

(NLĐO)- Mục tiêu của Công đoàn Cao su Việt Nam trong nhiệm kỳ mới là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện

Trong 2 ngày 30 và 31-12, Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra với sự tham gia của 150 đại biểu đại diện cho ý chí, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của gần 80.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành.

Đại hội Công đoàn cao su Việt Nam: Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng được bầu làm chủ tịch Công đoàn ngành - Ảnh 1.

Đại hội Công đoàn cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày 30 và 31-12

Nhiều dấu ấn nổi bật

Điểm lại những kết quả hoạt động giai đoạn 2023-2025, Công đoàn cao su Việt nam cho biết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn được triển khai sâu rộng, đã nhanh chóng thích ứng với những thay đổi của ngành. 

Từ đó, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, với nhiều điểm nhấn nổi bật, ghi dấu ấn trong một nhiệm kỳ đầy thách thức.

Đại hội Công đoàn cao su Việt Nam: Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng được bầu làm chủ tịch Công đoàn ngành - Ảnh 2.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng hoa và bức trướng chúc mừng đại hội

Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động được chú trọng và tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện. 

Trong đó các chương trình, mô hình, hoạt động rất thành công và tạo dấu ấn như "Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng", "Bữa cơm Công đoàn", "Ánh sáng Công đoàn"...  Riêng chương trình "Mái ấm Công đoàn" đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 283 căn nhà, với tổng kinh phí trên 14 tỉ đồng…

Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo doanh nghiệp và người lao động tham gia qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tôn vinh người lao động và xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững.

Công tác tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, người lao động được quan tâm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Thông qua các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực, các cấp Công đoàn đã kịp thời động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp; góp phần ổn định lực lượng lao động, nhất là tại các đơn vị sản xuất ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Đại hội Công đoàn cao su Việt Nam: Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng được bầu làm chủ tịch Công đoàn ngành - Ảnh 3.

Đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành Công đoàn cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

3 khâu đột phá

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ, xác định 16 chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2025-2030. 

Trong đó, tiếp tục phối hợp cùng doanh nghiệp nâng cao thu nhập người lao động, phấn đấu hằng năm thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng; tổ chức các phong trào thi đua và phấn đấu có ít nhất 2.000 sáng kiến được ứng dụng; đề nghị xét tặng ít nhất 10 Bằng Lao động sáng tạo.

Đại hội Công đoàn cao su Việt Nam: Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng được bầu làm chủ tịch Công đoàn ngành - Ảnh 4.

Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại đại hội

Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá. Cụ thể là đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn gắn với chuyển đổi số, triển khai các chương trình hoạt động, phúc lợi đoàn viên Công đoàn trên nền tảng số.

Thứ hai, nâng cao năng lực đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tăng cường thương lượng, hoàn thiện thỏa ước lao động tập thể theo hướng thực chất, chủ động tham gia xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Khâu đột phá thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn tinh gọn, chuyên nghiệp, bản lĩnh, hiện đại.

Đại hội Công đoàn cao su Việt Nam: Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng được bầu làm chủ tịch Công đoàn ngành - Ảnh 5.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh nhiệm kỳ mới, Công đoàn cao su Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

Cùng với đó, chú trọng các vấn đề về tiền lương, an sinh, an toàn lao động và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời tập trung nguồn lực, giải pháp, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số xây dựng công đoàn số, đoàn viên số…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam khóa X gồm 26 thành viên. Ngay sau phiên làm việc thứ nhất, Ban chấp hành đã triệu tập họp để bầu các chức danh trong ban chấp hành, trong đó bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng là Chủ tịch Công đoàn, ông Lê Văn Thủy là Phó chủ tịch Công đoàn ngành.

Đại hội Công đoàn cao su Việt Nam: Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng được bầu làm chủ tịch Công đoàn ngành - Ảnh 6.

Ban chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội


