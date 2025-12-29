Bà Lê Thị Sương Mai được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ

Ngày 29-12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, thông tin trong giai đoạn 2023–2025, trước nhiều biến động của tình hình kinh tế – xã hội, tổ chức Công đoàn 3 địa phương Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo thiết thực đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, phát biểu khai mạc đại hội

Việc hợp nhất 3 địa phương tạo ra thời cơ lịch sử để Công đoàn thành phố xây dựng tổ chức thống nhất, tinh gọn, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp và khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết ngày 24-12 vừa qua, Ban Bí thư đã thông qua đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới. Ban Bí thư sẽ sớm ban hành chỉ thị về nội dung trên để chỉ đạo triển khai thực hiện.

"Tôi đề nghị các cấp Công đoàn TP Cần Thơ quan tâm đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, nâng cao tính thiết thực, tính thuyết phục, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, nhu cầu, thói quen của công nhân, lao động. Đồng thời, xây dựng, phát triển các sản phẩm truyền thông sáng tạo, có tính tương tác cao, lan tỏa rộng…" - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đề nghị các cấp Công đoàn thành phố quan tâm đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ - đề nghị ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thành các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua sôi nổi chào mừng thành công của đại hội, hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ - phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Các đại biểu tham dự đại hội

Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra; chỉ định đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Công đoàn TP Cần Thơ khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt

Theo đó, bà Lê Thị Sương Mai được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.