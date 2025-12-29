HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Bà Lê Thị Sương Mai được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ kiện toàn tổ chức mà còn xác lập phương hướng đổi mới toàn diện trong hoạt động.

Ngày 29-12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, thông tin trong giai đoạn 2023–2025, trước nhiều biến động của tình hình kinh tế – xã hội, tổ chức Công đoàn 3 địa phương Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo thiết thực đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, phát biểu khai mạc đại hội

Việc hợp nhất 3 địa phương tạo ra thời cơ lịch sử để Công đoàn thành phố xây dựng tổ chức thống nhất, tinh gọn, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp và khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết ngày 24-12 vừa qua, Ban Bí thư đã thông qua đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới. Ban Bí thư sẽ sớm ban hành chỉ thị về nội dung trên để chỉ đạo triển khai thực hiện.

"Tôi đề nghị các cấp Công đoàn TP Cần Thơ quan tâm đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, nâng cao tính thiết thực, tính thuyết phục, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, nhu cầu, thói quen của công nhân, lao động. Đồng thời, xây dựng, phát triển các sản phẩm truyền thông sáng tạo, có tính tương tác cao, lan tỏa rộng…" - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Công đoàn Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đề nghị các cấp Công đoàn thành phố quan tâm đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ - đề nghị ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thành các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua sôi nổi chào mừng thành công của đại hội, hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Công đoàn Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới - Ảnh 3.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ - phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Công đoàn Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới - Ảnh 4.

Công đoàn Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới - Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra; chỉ định đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công đoàn Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới - Ảnh 6.

Ban Chấp hành Công đoàn TP Cần Thơ khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt

Theo đó, bà Lê Thị Sương Mai được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin liên quan

Một công ty ở Cần Thơ cho công nhân vay không lãi suất

Một công ty ở Cần Thơ cho công nhân vay không lãi suất

(NLĐO) - "Quỹ tương trợ" của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang ở Cần Thơ cho công nhân vay 10 triệu đồng/người nhưng không tính lãi suất.

Tân Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ chia sẻ xúc động

(NLĐO) – Ban lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ mới gồm 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch, sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7.

Cần Thơ: Nhiều quyết định quan trọng về việc điều động cán bộ Công đoàn

(NLĐO)- LĐLĐ TP Cần Thơ quyết định điều động nhiều cán bộ Công đoàn và giải thể nhiều tổ chức Công đoàn các cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cần Thơ
