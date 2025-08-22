HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Một công ty ở Cần Thơ cho công nhân vay không lãi suất

Ca Linh-Trường Khoa

(NLĐO) - "Quỹ tương trợ" của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang ở Cần Thơ cho công nhân vay 10 triệu đồng/người nhưng không tính lãi suất.

Ngày 22-8, bà Lê Thị Sương Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố - cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và dự "Bữa cơm Công đoàn" với công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang ở xã Châu Thành.

Một công ty ở Cần Thơ cho công nhân vay không lãi suất - Ảnh 1.

Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai phát biểu tại buổi lễ

Thời gian qua, LĐLĐ TP Cần Thơ và các cấp Công đoàn đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Một công ty ở Cần Thơ cho công nhân vay không lãi suất - Ảnh 2.

Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai dự "Bữa cơm Công đoàn" với công nhân

Công đoàn luôn mong muốn mỗi bữa ăn, mỗi việc làm, mỗi hoạt động chăm lo đều góp phần nâng cao đời sống, tạo thêm niềm tin để công nhân lao động, gắn bó cùng doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Bà Lê Thị Sương Mai nhấn mạnh: "Thông qua "Bữa cơm Công đoàn", chúng ta không chỉ cùng nhau chia sẻ bữa ăn ấm áp nghĩa tình, mà còn gắn kết thêm tinh thần đoàn kết, khơi dậy sự quan tâm, sẻ chia giữa các thành viên trong tập thể, cũng như giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động".

Dịp này, lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ và Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang trao hỗ trợ 12 đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn, mỗi người 10 triệu đồng dưới hình thức vay không lãi suất từ "Quỹ tương trợ" của công ty.

Một công ty ở Cần Thơ cho công nhân vay không lãi suất - Ảnh 3.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ và Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang trao hỗ trợ cho 12 đoàn viên, công nhân, mỗi người 10 triệu đồng dưới hình thức vay không lãi suất

Chị Châu Thị Bích Liên, công nhân Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang, chia sẻ: "Tôi là lao động chính trong gia đình, chồng bị thoái hóa cột sống; còn 2 con đang tuổi ăn học. Do nhà ở xa nên tôi đã vay "Quỹ tương trợ" của công ty 10 triệu đồng không lãi suất để mua phương tiện đi làm. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của công ty dành cho anh chị em lao động".

Cần Thơ công nhân Ủy ban MTTQ tổ chức Công đoàn
