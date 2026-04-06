Ba người trúng độc đắc xổ số miền Nam sau khi đi cúng thanh minh

Trưa 6-4, liên quan kết quả xổ số miền Nam, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đổi thưởng xong cho 3 nam khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 578584) 6 vé Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 5-4.

"Đi cúng thanh minh, một nam khách hàng mua 6 vé Đà Lạt rồi tặng cho 2 người bạn 3 vé (1 người 1 vé và 1 người 2 vé). Đến hôm nay, tất cả phát hiện trúng giải độc đắc nên liên hệ với đại lý mình đổi thưởng" – anh Duy thông tin.

Ngoài đổi thưởng giải độc đắc, đại lý vé số Duy còn đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 4 vé Đà Lạt.

Trước đó, vào ngày 2-4, đại lý vé số Duy cũng đã đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi 16 vé Bình Thuận.

Hôm sau, đại lý này tiếp tục đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải nhất 15 vé Vĩnh Long và trúng giải an ủi 4 vé Trà Vinh.

Đến ngày 5-4, đại lý vé số Duy đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc 4 vé và trúng giải an ủi 19 vé Trà Vinh.

"Hai khách hàng này mỗi người trúng giải độc đắc 2 vé Trà Vinh. Tất cả đều nhận thưởng bằng tiền mặt" - anh Duy cho biết.