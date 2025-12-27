Bà Nguyễn Thanh Phượng rời khỏi Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bản Việt

Ngân hàng Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 để bầu ra Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 - 2030.

Đáng chú ý, trong danh sách HĐQT mới không có tên ông Ngô Quang Trung và bà Nguyễn Thanh Phượng. Danh sách Ban Kiểm soát mới cũng không có tên bà Phan Thị Hồng Lan.

Lợi nhuận trước thuế tính đến hết tháng 11 của BVBank đạt 515 tỉ đồng, hoàn thành 94% kế hoạch đặt ra

Theo BVBank, việc những cá nhân trên không tiếp tục tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát nhằm bảo đảm việc tuân thủ theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về việc không đồng thời tham gia quản trị điều hành tại 2 tổ chức.

Hiện bà Nguyễn Thanh Phượng là Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt và Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC).

Dù rời HĐQT BVBank, bà Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và đổi mới, trực tiếp phụ trách công tác hoạch định chiến lược, hiện đại hóa, định hướng hoạt động và quản trị nhân sự.

HĐQT BVBank nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 6 thành viên là ông Lê Anh Tài, ông Nguyễn Nhất Nam, ông Lý Hoài Văn, bà Nguyễn Thị Thu Hà, ông Phạm Quang Khánh và ông Phạm Thanh Sơn (thành viên độc lập).

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ của BVBank thêm 3.504 tỉ đồng, trong đó phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) là 3.204 tỉ đồng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của ngân hàng - ESOP là 300 tỉ đồng. Tổng vốn điều lệ sau khi tăng của ngân hàng này là 9.912 tỉ đồng.

Tính đến tháng 11-2025, tổng tài sản BVBank đạt 127.281 tỉ đồng, gấp đôi so với năm 2020; mạng lưới đạt 126 điểm kinh doanh, gấp 1,4 lần so với 2020. Lợi nhuận trước thuế tính đến hết tháng 11 của ngân hàng này đạt 515 tỉ đồng, hoàn thành 94% kế hoạch đặt ra.