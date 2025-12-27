Bà Nguyễn Thanh Phượng rời khỏi Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bản Việt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bà Nguyễn Thanh Phượng rời khỏi Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bản Việt

Thái Phương

(NLĐO) – Bà Nguyễn Thanh Phượng không tiếp tục tham gia Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bản Việt (BVBank) nhiệm kỳ mới

Ngân hàng Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 để bầu ra Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 - 2030.

Đáng chú ý, trong danh sách HĐQT mới không có tên ông Ngô Quang Trung và bà Nguyễn Thanh Phượng. Danh sách Ban Kiểm soát mới cũng không có tên bà Phan Thị Hồng Lan.

- Ảnh 1.

Lợi nhuận trước thuế tính đến hết tháng 11 của BVBank đạt 515 tỉ đồng, hoàn thành 94% kế hoạch đặt ra

Theo BVBank, việc những cá nhân trên không tiếp tục tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát nhằm bảo đảm việc tuân thủ theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về việc không đồng thời tham gia quản trị điều hành tại 2 tổ chức.

Hiện bà Nguyễn Thanh Phượng là Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt và Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC).

Dù rời HĐQT BVBank, bà Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và đổi mới, trực tiếp phụ trách công tác hoạch định chiến lược, hiện đại hóa, định hướng hoạt động và quản trị nhân sự.

HĐQT BVBank nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 6 thành viên là ông Lê Anh Tài, ông Nguyễn Nhất Nam, ông Lý Hoài Văn, bà Nguyễn Thị Thu Hà, ông Phạm Quang Khánh và ông Phạm Thanh Sơn (thành viên độc lập).

- Ảnh 2.

Rời HĐQT BVBank, bà Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục đồng hành với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và đổi mới

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ của BVBank thêm 3.504 tỉ đồng, trong đó phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) là 3.204 tỉ đồng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của ngân hàng - ESOP là 300 tỉ đồng. Tổng vốn điều lệ sau khi tăng của ngân hàng này là 9.912 tỉ đồng.

Tính đến tháng 11-2025, tổng tài sản BVBank đạt 127.281 tỉ đồng, gấp đôi so với năm 2020; mạng lưới đạt 126 điểm kinh doanh, gấp 1,4 lần so với 2020. Lợi nhuận trước thuế tính đến hết tháng 11 của ngân hàng này đạt 515 tỉ đồng, hoàn thành 94% kế hoạch đặt ra.

Tin liên quan

Nhóm quỹ của bà Nguyễn Thanh Phượng "gom" cổ phiếu VietCap và BVBank

Nhóm quỹ của bà Nguyễn Thanh Phượng "gom" cổ phiếu VietCap và BVBank

(NLĐO)- Nhóm quỹ VCAM và VCDF có liên quan đến bà Nguyễn Thanh Phượng, muốn gom cổ phiếu VietCap, BVBank.

Ai là cổ đông lớn nhất tại BVBank, VIB?

(NLĐO) - BVBank và VIB là hai ngân hàng tiếp theo công bố thông tin về cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Trong số này có những cái tên đáng chú ý

BVBank 6 tháng đầu năm: Tăng trưởng tín dụng đạt gần 14%, tổng tài sản tăng 12%

Với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, BVBank khẳng định hướng đi đúng đắn của chiến lược bán lẻ trên nền tảng số hóa và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

ngân hàng ngân hàng bản việt Bà Nguyễn Thanh Phượng BVBank Vietcap
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo