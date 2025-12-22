Nhóm quỹ của bà Nguyễn Thanh Phượng "gom" cổ phiếu VietCap và BVBank

Ngày 22-12, Công ty CP Chứng khoán VietCap (mã chứng khoán: VCI) công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM).

Theo công bố, VCAM đã mua vào 580.000 cổ phiếu VCI trong khoảng thời gian từ ngày 2-12 đến 18-12, thay vì mua đủ 1 triệu cổ phiếu như đã đăng ký trước đó. Nguyên nhân là do mức giá thị trường chưa phù hợp với mục tiêu đầu tư của quỹ.

Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của VCAM tại VietCap tăng từ 0,01% (68.300 cổ phiếu) lên khoảng 0,09%, tương ứng 648.300 cổ phiếu.

Cả VietCap và VCAM đều do bà Nguyễn Thanh Phượng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Trước đó không lâu, Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery (VCDF) – một quỹ khác trong hệ sinh thái Bản Việt, nơi bà Nguyễn Thanh Phượng cũng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT – đã công bố mua tối đa 100.000 cổ phiếu VCI. Giao dịch này được thực hiện trong ngày 18-12, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu của quỹ từ 0% lên khoảng 0,01%.

Vietcap, nơi bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT

Song song với việc gia tăng sở hữu tại VietCap, nhóm quỹ liên quan đến bà Nguyễn Thanh Phượng cũng mở rộng đầu tư sang Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán BVB), nơi bà Phượng hiện là thành viên HĐQT.

Cụ thể, VCAM đăng ký mua tối đa 2 triệu cổ phiếu BVB trong thời gian từ ngày 23-12-2025 đến 20-1-2026.

Trước giao dịch, VCAM không nắm giữ cổ phiếu BVB nào. Nếu hoàn tất giao dịch, VCAM sẽ sở hữu khoảng 0,31% vốn điều lệ của BVBank.

Tính theo mệnh giá, giá trị giao dịch ước khoảng 20 tỉ đồng. VCAM cho biết mục đích của thương vụ này là đầu tư dài hạn.

Hiện, bà Nguyễn Thanh Phượng đang trực tiếp sở hữu gần 25,2 triệu cổ phiếu BVB, tương đương khoảng 3,93% vốn điều lệ của ngân hàng.

Liên quan đến BVBank, ngân hàng này dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào ngày 26-12 tới. Nội dung đại hội bao gồm việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời xem xét, cho ý kiến về một số định hướng kế hoạch tài chính trung và dài hạn trong giai đoạn tới.

Theo định hướng được công bố, BVBank đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 nâng tổng tài sản từ 154.000 tỉ đồng lên khoảng 296.000 tỉ đồng; dư nợ tín dụng tăng từ 92.000 tỉ đồng lên 179.000 tỉ đồng; vốn điều lệ dự kiến tăng từ 9.500 tỉ đồng lên 14.000 tỉ đồng. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân khoảng 10%.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 22-12, cổ phiếu BVB tăng hơn 5%, lên mức 13.500 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VCI cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi tăng nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, đóng cửa phiên sáng tại mức 34.800 đồng/cổ phiếu.