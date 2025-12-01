Ba nhà khoa học nữ xuất sắc Việt Nam được vinh danh

Các nhà khoa học được nhận giải là PGS-TS Tô Thị Mai Hương từ trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), PGS-TS Phạm Kim Ngọc từ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM (VNU-HCM) và TS Lê Linh, nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại ĐH Stanford (Mỹ).



Ông Wagih Ahmed, Tổng Giám đốc L’Oréal Vietnam (bìa trái) và ông Jonathan W. Baker, Trưởng đại diện Unessco tại Việt Nam (bìa phải) trao học bổng cho ba nhà khoa học

PGS-TS Tô Thị Mai Hương là Phó Trưởng phòng Nghiên cứu, Đổi mới và Hợp tác Quốc tế; Trưởng ban điều hành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp, USTH. Bà là một nhà nghiên cứu tâm huyết trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học Nông nghiệp và Sinh lý Thực vật.

Với trọng tâm là di truyền lúa và cơ chế đáp ứng với căng thẳng (stress) môi trường, bà đã có những đóng góp đáng kể trong việc tối ưu hóa khả năng chống chịu và dinh dưỡng của cây trồng thông qua các công cụ gen tiên tiến.

Nghiên cứu hiện tại của PGS Hương tập trung vào việc ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen chính xác (prime editing) để thay đổi các gen phân bổ carbon trong cây lúa, nhằm mục đích giảm phát thải khí mê-tan từ ruộng lúa trong khi vẫn duy trì năng suất hạt cao. Công trình này mang lại tiềm năng lớn trong việc đảm bảo an ninh lương thực và chống biến đổi khí hậu thông qua việc tạo ra các giống lúa thân thiện với môi trường, phát thải thấp.

PGS-TS Tô Thị Mai Hương

Trong suốt sự nghiệp của mình, bà đã đạt được nhiều thành tựu, bao gồm chủ trì các dự án có tầm ảnh hưởng được tài trợ bởi NAFOSTED, VINIF và các tổ chức quốc tế (UKRI, NRF), cũng như công bố trên các tạp chí hàng đầu như Plant Journal. Bà được đánh giá cao về chuyên môn trong hợp tác quốc tế và hướng đi tiên phong trong việc áp dụng chỉnh sửa gen cho nông nghiệp bền vững.

Giải thưởng L'Oréal–UNESCO được trao cho bà với đề án "Nghiên cứu phát triển giống lúa phát thải khí mê-tan thấp và tiềm năng năng suất cao thông qua việc tối ưu phân bổ carbon trong cây và giảm dịch tiết rễ bằng công nghệ chỉnh sửa gen".

PGS-TS Phạm Kim Ngọc là một nhà nghiên cứu ưu tú trong lĩnh vực Linh kiện Bán dẫn và Vật liệu Cấu trúc Nano.

PGS-TS Phạm Kim Ngọc

Với trọng tâm là phát triển vật liệu mới cho các thiết bị bộ nhớ tiên tiến, bà đã có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao kiến thức về điện toán mô phỏng não (neuromorphic computing) và khớp thần kinh nhân tạo.

Nghiên cứu hiện tại của PGS. Ngọc tập trung vào việc khám phá kiến trúc Tính toán trong Bộ nhớ (In-Memory Computing - IMC) sử dụng trở nhớ (memristor), nhằm mục đích giải quyết "nút thắt cổ chai" của các hệ thống máy tính truyền thống bằng cách cho phép xử lý dữ liệu trực tiếp ngay trong bộ nhớ. Công trình này mang lại tiềm năng to lớn trong việc tạo ra phần cứng AI tốc độ cao, tiết kiệm năng lượng và mô phỏng hoạt động của não bộ con người, mở đường cho các công nghệ trí tuệ nhân tạo bền vững.

PGS. TS Phạm Kim Ngọc được vinh danh bởi các công trình xuất sắc trong lĩnh vực linh kiện bán dẫn và vật liệu cấu trúc nano. Với trọng tâm phát triển vật liệu mới cho các thiết bị bộ nhớ tiên tiến, bà đã có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao kiến thức về điện toán mô phỏng não (neuromorphic computing) và khớp thần kinh nhân tạo.

Trong lĩnh vực khoa học vật liệu TS Ngọc từng chủ trì nhiều dự án cấp quốc gia, sở hữu 4 bằng sáng chế và là tác giả của hơn 50 bài báo quốc tế, cũng như đào tạo nhiều thế hệ nhà khoa học vật liệu trẻ tại ĐHQG HCM.

TS Linh Lê

TS Linh Lê là một nhà nghiên cứu đầy triển vọng trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu.

Với trọng tâm là Đổi mới Công nghệ Pin và Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Tiên tiến, cô đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển vật liệu mật độ năng lượng cao cho xe điện thế hệ mới.

Nghiên cứu hiện tại của TS Linh tập trung vào việc thiết kế các chất điện giải lỏng đa chức năng tiên tiến cho pin Lithium-Lưu huỳnh (Li-S), nhằm mục đích giải quyết các vấn đề then chốt như hiện tượng dịch chuyển polysulfide và sự suy giảm lithium để nâng cao tuổi thọ và dung lượng pin. Công trình này có tiềm năng lớn trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn cầu sang giao thông bền vững bằng cách làm cho xe điện có giá thành hợp lý và hiệu quả hơn.

TS Linh là thành viên chủ chốt trong các dự án thuộc Liên minh Battery500 của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) và có các công bố trên những tạp chí danh tiếng như Nature Sustainability. Cô được đánh giá cao nhờ phương pháp nghiên cứu kết hợp chặt chẽ giữa thực nghiệm nghiêm ngặt và mô phỏng lý thuyết để giải quyết các thách thức điện hóa phức tạp.