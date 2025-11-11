HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cần Thơ sẽ mời các nhà khoa học tham gia ban cố vấn cho lãnh đạo thành phố

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết như vậy tại buổi làm việc với hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn

Ngày 11-11, UBND TP Cần Thơ đã làm việc với hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn.

Theo bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện TP Cần Thơ có 8 trường đại học, phân hiệu, cơ sở đào tạo của trường đại học. Trong đó có 4 trường công lập, 4 trường tư thục.

PGS-TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ, nêu khó khăn hiện nay là tài sản ở các trường công lập là của nhà nước nên không thể thế chấp để vay.

Cần Thơ mời nhà khoa học tham gia ban cố vấn hỗ trợ lãnh đạo thành phố - Ảnh 1.

PGS-TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ, nêu kiến nghị tại cuộc họp

"Mong thành phố kiến nghị Trung ương cơ chế đặc thù về vốn cấp phát cho các trường đại học hoặc cho vay không lãi suất. Như vậy thì các trường sẽ có nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở vật chất. Nếu điều kiện cơ sở vật chất tiếp cận với chuẩn mực thế giới thì chắc chắn chất lượng đào tạo sẽ tăng" - PGS-TS Trần Trung Tính nhìn nhận.

Trong khi đó, đại diện cơ sở đào tạo Trường ĐH Kiến trúc TP HCM cho rằng TP Cần Thơ đang gặp rất nhiều vấn đề như ngập lụt, hạ tầng xuống cấp do đô thị xây dựng trên nền đất yếu..., cần có những giải pháp mới.

Đại diện cơ sở đề xuất TP Cần Thơ cho sử dụng các khu đô thị mới hoặc khuôn viên các trường đại học làm nơi thí điểm các mô hình công nghệ, giải pháp quy hoạch mới như: Hạ tầng xanh, vật liệu mới, thoát nước bền vững, giao thông thông minh…

Cần Thơ cần tạo điều kiện về quỹ đất sạch để các trường xây dựng các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu, phòng thí nghiệm hiện đại. Đổi lại, các trường cam kết sử dụng các hạ tầng để giải quyết các bài toán cụ thể của thành phố.

Cần Thơ mời nhà khoa học tham gia ban cố vấn hỗ trợ lãnh đạo thành phố - Ảnh 2.

Quang cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương rà soát lại tất cả vị trí của các trường hiện có và dự kiến mở rộng để phối hợp với Sở Tài chính làm quy hoạch tích hợp, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch chung của thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở liên quan xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài…

Cần Thơ mời nhà khoa học tham gia ban cố vấn hỗ trợ lãnh đạo thành phố - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu kết luận cuộc họp

"Sắp tới, TP Cần Thơ sẽ mời các nhà khoa học trên tất cả lĩnh vực tham gia ban cố vấn hỗ trợ các lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố. Nhóm tư vấn sẽ định hướng việc đề ra nghị quyết hoặc quá trình triển khai thực hiện cần những đề án, dự án như thế nào để đảm bảo cho thành phố phát triển" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thông tin.

