Ba nhân viên bảo vệ rừng lĩnh án tù vì nhận hối lộ của lâm tặc

Ngày 29-1, TAND khu vực 10, tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai).

Các nhân viên bảo vệ rừng nhận hối lộ của lâm tặc phải lãnh án. Ảnh: Văn Bình

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9-2023, Công an huyện Mang Yang (cũ) tiếp nhận, điều tra vụ khai thác lâm sản trái phép tại nhiều lô rừng thuộc tiểu khu 583, địa bàn xã Kon Chiêng.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định đây là rừng sản xuất tự nhiên do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng quản lý, với 131 cây gỗ rừng bị tác động. Trong đó, 121 cây gỗ bị khai thác trái phép, gây thiệt hại 42,29 m³ gỗ; 10 cây còn lại bị bọng, mục nát, không xác định được khối lượng thiệt hại.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ việc một số nhân viên bảo vệ rừng của Công ty đã nhận tiền hối lộ để tạo điều kiện cho các đối tượng vào rừng khai thác gỗ trái phép.

Ba bị cáo gồm Lê Văn Nhân (SN 1978, trú xã Lơ Pang) – Tổ trưởng tổ bảo vệ rừng, cùng hai nhân viên Hồ Sỹ Tiến (SN 1983, trú phường Hội Phú) và Ksor Chuit (SN 1986, trú xã Phú Thiện).

Trong thời gian được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực tiểu khu 583, Nhân, Tiến và Chuit đã 3 lần nhận tổng số tiền 8,9 triệu đồng của các đối tượng Phạm Đình Hùng, Siu Chiến, Kpă Thoen và Lê Tuấn Anh để "làm ngơ", cho vào rừng khai thác gỗ trái phép.

Ngoài hành vi nhận hối lộ, khoảng tháng 7-2023, Lê Văn Nhân còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thống nhất cho Huỳnh Quốc Trung vào rừng khai thác 2 cây gỗ tại tiểu khu 583 mang về làm bộ bàn ghế. Số gỗ khai thác trái phép có khối lượng 1,423 m³, trị giá hơn 5,1 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nhân 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ", 1 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản", tổng hợp hình phạt 4 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo Hồ Sỹ Tiến và Ksor Chuit mỗi người bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 tháng tù treo đến 12 tháng tù treo về các tội "Đưa hối lộ" và "Tham ô tài sản".