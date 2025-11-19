Bà Nhân Vlog lên tiếng về lùm xùm từ thiện tại Phú Yên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Bà Nhân Vlog lên tiếng về lùm xùm từ thiện tại Phú Yên

Minh Khuê

(NLĐO) - YouTuber Bà Nhân Vlog đăng tải clip giải thích toàn bộ sự việc liên quan đến chuyến thiện nguyện tại Phú Yên.

Theo Bà Nhân Vlog, đoàn từ thiện của cô đã đến hỗ trợ các hộ dân ở Phú Yên chịu thiệt hại nặng sau cơn bão đêm 10-11. Trước khi di chuyển, cô đã liên hệ với chính quyền địa phương để nhận danh sách những hộ dân khó khăn nhất, nhằm phát quà kịp thời và đúng đối tượng.

"Tôi lên kế hoạch từ thiện chỉ trước 1 - 2 ngày vì có tinh thần giúp bà con một cách nhanh, kịp thời nhất chứ không muốn chờ đợi gì thêm" - Bà Nhân Vlog nói.

Bà Nhân Vlog lên tiếng về lùm xùm từ thiện tại Phú Yên - Ảnh 1.

Bà Nhân Vlog lên tiếng trước lùm xùm

Bà Nhân Vlog lên tiếng về lùm xùm từ thiện tại Phú Yên - Ảnh 2.

Cô cũng viện dẫn các bình luận chứng minh bản thân đến lúc 20 giờ 45 phút, không phải từ chiều

Tuy nhiên, lượng người dân đến đông làm việc phát quà theo danh sách gặp nhiều khó khăn. Nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho những người cao tuổi, cô ưu tiên phát quà cho họ trước, dự kiến hoàn tất danh sách còn lại sau đó.

Điều này khiến nhiều người khác chờ đợi lâu cũng như dẫn đến thiếu quà và một số phản ứng bức xúc từ người dân. Nói về vấn đề trên, Bà Nhân Vlog nhận định cách phát quà cho bà con cũng thiếu sót, vì lúng túng và đông quá nên không biết phải làm sao.

Về thời gian và địa điểm, Bà Nhân Vlog cho biết xe chở các phần quà đã có mặt tại thôn từ khoảng 16 giờ đến 17 giờ, nhưng việc phát quà bắt đầu lúc 20 giờ 45 phút - 20 giờ 55 phút. Thông tin cho rằng bà con phải chờ từ buổi chiều đến tối là không chính xác.

Trong suốt video clip, Bà Nhân Vlog nhiều lần gửi lời xin lỗi chân thành tới bà con Phú Yên, bà thừa nhận thiếu sót trong khâu tổ chức là do chuyến thiện nguyện mang tính tự phát, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm, sắp xếp kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và thông báo rõ ràng về danh sách, thời gian, địa điểm cho các chuyến đi tiếp theo.

Bà Nhân Vlog lên tiếng về lùm xùm từ thiện tại Phú Yên - Ảnh 3.

Bà Nhân Vlog tại buổi thiện nguyện

Bà Nhân Vlog lên tiếng về lùm xùm từ thiện tại Phú Yên - Ảnh 4.

Trước đó, nhiều ồn ào tố bà Nhân làm từ thiện để "đánh bóng tên tuổi", dàn dựng clip để câu view...

Trước những thông tin cho rằng đi làm từ thiện để "đánh bóng tên tuổi", bà khẳng định toàn bộ kinh phí cho chuyến đi là 100% nguồn lực cá nhân, không kêu gọi quyên góp. Việc ghi hình chỉ nhằm minh bạch quá trình hỗ trợ, để cộng đồng có thể nhìn thấy thực tế hoàn cảnh của bà con.

Bà Nhân Vlog cũng nhấn mạnh, trước khi nổi tiếng, bản thân đã nhiều lần lặng lẽ thực hiện các hoạt động thiện nguyện, xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ. Bà sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện với tinh thần minh bạch, trách nhiệm.

Bà Nhân Vlog tên thật Lê Thị Đức Nhân, sinh năm 1995, là một trong những YouTuber Việt nổi tiếng tại Nhật. Các video về ẩm thực, đời sống hôn nhân và văn hóa Nhật Bản của bà thu hút hàng triệu lượt xem.


Tin liên quan

Ca sĩ Duy Mạnh: Từ thiện trước hết cần sự rõ ràng

Ca sĩ Duy Mạnh: Từ thiện trước hết cần sự rõ ràng

(NLĐO) - Ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục thu hút sự chú ý khi đưa đề nghị "góp 1 tỉ vào Mặt trận Tổ quốc để cứu trợ" - rồi sau đó mới tổ chức show.

Phạm Thoại chính thức lên tiếng về lùm xùm sao kê từ thiện

(NLĐO) - Phạm Thoại khẳng định đã liên tục đề nghị chị Hòa công bố sao kê để chứng minh nỗ lực của mình trong việc minh bạch hóa toàn bộ thông tin.

"Hình phạt" cho Phạm Thoại sau những ồn ào về kêu gọi từ thiện

(NLĐO)- Tiktoker Phạm Thoại bị khán giả tẩy chay, yêu cầu cắt khỏi sóng truyền hình thực tế về hoa hậu chuyển giới.

Bà Nhân Vlog từ thiện Phú Yên lên tiếng lùm xùm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo