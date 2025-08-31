HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ

Tr.Đức

(NLĐO)- Bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà đã sát hại 2 cháu K. và H. rồi tự tử nhưng bất thành.

Chiều 31-8, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin về vụ 2 trẻ em tử vong bất thường trong khu trọ tại thôn Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh. Theo kết quả điều tra ban đầu, bà nội là nghi phạm ra tay sát hại 2 cháu bé.

Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ- Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể cháu N.M.K.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 7 giờ 45 phút ngày 31-8, tại khu vực sông thuộc địa bàn thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh (tỉnh Hưng Yên), người dân bất ngờ phát hiện thi thể cháu N.M.K. (SN 2017, thường trú tại xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Như Quỳnh bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định tối ngày 30-8, anh N.V.P. (SN 1990, thường trú tại xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng) đưa hai con là cháu N.M.K. và cháu N.M.H (SN 2013) đến phòng trọ của bà nội là Mai Thị Vân (SN 1965, thường trú tại xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng) tại thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ- Ảnh 3.

Thi thể cháu N.M.H. được phát hiện trong phòng trọ

Quá trình điều tra, làm việc, bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại 2 cháu K. và H. rồi tự tử. Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ bà Vân phát hiện cháu H đã tử vong, bà Vân bị thương, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 31-8, người dân phát hiện thi thể cháu N.M.K. dưới ao trong khu trọ tại thôn Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh rồi báo cáo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra tại phòng trọ, lực lượng công an phát hiện thêm thi thể cháu N.M.H. tử vong trong phòng trọ cạnh đó. Cạnh đó là bà Vân (bà nội của hai cháu bé đang nguy kịch). Hiện trường có nhiều vết máu.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh, vợ chồng anh N.V.P. tới đây thuê trọ để làm công nhân. Đôi vợ chồng này thuê 2 phòng trọ, 1 phòng để hai con và mẹ già là bà Vân ở, 1 phòng 2 vợ chồng anh P. ở.

    Thông báo