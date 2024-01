Ba thanh niên đang hiếp dâm bé gái thì gặp công an

Ngày 11-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nay Jao, Rơ Ô Ngáo (cùng 21 tuổi) và Nay Đinh (19 tuổi, cùng trú tại xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Buổi tối 4 ngày trước, cả ba thanh niên trên cùng ngồi nhậu với em N. (hơn 15 tuổi) và một số người khác cùng ăn nhậu tại chòi rẫy thuộc buôn H'Muk, xã Chư Ngọc.

Ba đối tượng đang hiếp dâm bé gái thì gặp công an - Ảnh minh họa

Đến khuya cùng ngày, khi đã hết rượu thì Nay Jao điều khiển xe máy chở em N. đi khỏi chòi rẫy. Thấy vậy, Rơ Ô Ngáo và Nay Đình cùng điều khiển xe máy đi theo sau. Đi được một đoạn xa chòi rẫy, cả ba thanh niên dừng xe, khống chế rồi lần lượt thực hiện hành vi hiếp dâm em N.

Đúng lúc này, Công an xã Chư Ngọc đi tuần tra ngang qua. Thấy công an, các đối tượng bỏ chạy. Ngay hôm sau, 3 thanh niên trên đã bị bắt khẩn cấp. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an bắt 3 đối tượng chứa mại dâm Vừa qua, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Hà Thị Lệ (37 tuổi), Bùi Công Kha (30 tuổi) và Đoàn Văn Dũng (23 tuổi, cùng trú TP Pleiku) để điều tra về hành vi chứa mại dâm. Trước đó, công an bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Tân Thiên Đường, thuộc tổ 3, phường Đống Đa, TP Pleiku. Qua điều tra xác định Hà Thị Lệ, Bùi Công Kha, Đoàn Văn Dũng là những người thuê nhà nghỉ, tổ chức hoạt động mua bán dâm cho khách. Trong đó, Hà Thị Lệ là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp đứng ra thuê nhà nghỉ và điều hành đối tượng Bùi Công Kha, Đoàn Văn Dũng thực hiện hành vi tổ chức mua bán dâm cho khách.