Pháp luật

Ba thanh thiếu niên từ Quảng Trị vào Đà Nẵng làm điều mờ ám

Trần Thường

(NLĐO) – Để có tiền tiêu xài, 3 thanh thiếu niên ở tỉnh Quảng Trị rủ nhau đi xe khách vào phường Hội An – TP Đà Nẵng để trộm tài sản.

 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 2008), Đinh Chí Vỹ (SN 2007) và Hoàng Nhật Duy (SN 2006; cùng trú xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Từ Quảng Trị vào Đà Nẵng để trộm tài sản: Tội ác của 3 thanh thiếu niên - Ảnh 1.

Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, ngày 12-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ Công an phường Hội An về hai vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong đêm 11-10 với tổng thiệt hại hơn 112 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình đã phối hợp với Công an phường Hội An và Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. 

Lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng xác định Hùng, Vỹ và Duy chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp nêu trên.

Kết quả điều tra xác định, sáng 9-10, Hùng rủ Vỹ và Duy vào Đà Nẵng "kiếm tiền tiêu xài" bằng cách trộm cắp. Cả ba đi xe khách từ Quảng Trị vào, thuê nhà nghỉ gần bến xe để ở.

Đêm 11-10, nhóm này bắt taxi đến phường Hội An, lén đột nhập vào nhà hàng Faifo Central (số 57 Hoàng Diệu) cạy cửa, lấy tiền trong két sắt và con heo đất chứa tiền.

Sau đó, nhóm tiếp tục đột nhập tiệm vải và hàng lưu niệm số 55 Nguyễn Thái Học, cạy tủ lấy 36 triệu đồng cùng một xấp ngoại tệ, sau đó mang đi đổi được hơn 39 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trộm được, các đối tượng chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Quảng Trị khởi tố bị can phòng cảnh sát hình sự trộm cắp tài sản Công an TP Đà Nẵng Hội An Đà Nẵng
