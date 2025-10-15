Sắp có bệnh viện quốc tế 670 tỉ đồng ở phía Nam Đà Nẵng

Ngày 15-10, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp Quảng Nam (thuộc UBND TP Đà Nẵng), đã ký quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế tại phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng).

Theo đó, liên danh nhà đầu tư được chấp thuận thực hiện dự án gồm Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Tương Lai (TP HCM) và Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam (TP Đà Nẵng).

Phối cảnh dự án

Dự án có tổng mức đầu tư 670 tỉ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 134,8 tỉ đồng; vốn huy động 539,2 tỉ đồng.

Bệnh viện đa khoa quốc tế ở phường Quảng Phú có quy mô 300 giường, đưa vào vận hành, khai thác trong vòng 48 tháng kể từ ngày dự án được cấp giấy phép xây dựng.

Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp Quảng Nam yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết tại văn bản đề nghị thực hiện dự án và hồ sơ kèm theo; thực hiện đúng nội dung thông tin dự án được phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của dự án.

Thực hiện đúng các quy định của Luật Đất đai và tuân thủ các quy định có liên quan đến đất đai, tài nguyên. Trong các bước tiếp theo thực hiện đúng các quy định về quy hoạch, bảo vệ môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy liên quan đến dự án.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung về hồ sơ dự án và hiệu quả đầu tư dự án. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hằng quý, năm về tình hình thực hiện dự án và chế độ báo cáo thuế theo quy định...