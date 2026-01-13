Ba thiếu niên chơi đùa trên đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Ngày 13-1, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn khu vực tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua địa bàn xã Công Hải, tổ công tác của Công an xã phát hiện có 3 thiếu niên đang chạy nhảy, chơi đùa trong làn đường cao tốc nên kịp thời đến ngăn chặn và đưa các em về trụ sở làm việc.

Công an xã làm việc với gia đình và 3 em nhỏ

Qua xác minh, 3 em tên Mấu V.T, Pipôr H.N và Katơr L.K, có độ tuổi từ 10 đến 14 tuổi, đều trú ở thôn Ma Trai, xã Công Hải, hiện đều đã nghỉ học. Các em cho biết do không nhận thức được mức độ nguy hiểm nên vào ngày 12-1 các em đã vào đường cao tốc để chơi đùa.

Công an xã đã nhanh chóng liên hệ với gia đình của các em để có biện pháp phối hợp giáo dục, quản lý, tuyên truyền cho các em hiểu rõ việc vào đường cao tốc chơi, chặn xe không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho mình và phương tiện tham gia giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người.

Các em nhỏ chạy đùa nhau trên đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Qua làm việc với Công an xã, 3 em nhỏ đều đã nhận thức được hành vi của mình, cam kết không tái phạm.

Trước đó, vào cuối tháng 10-2025, Công an xã cũng phát hiện 3 em nhỏ khác có độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi, đều trú ở thôn Ma Trai, trong quá trình đi chăn bò cũng trèo rào vào chơi đùa ngay giữa làn đường cao tốc. Rất may các vụ việc đều được phát hiện, ngăn chặn kịp thời nên chưa có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra.