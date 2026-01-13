HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ba thiếu niên chơi đùa trên đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Kỳ Nam - Phú Khánh

(NLĐO)- Công an xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa kịp thời phát hiện, ngăn chặn đưa 3 thiếu niên chơi đùa trên đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo về trụ sở làm việc

Ngày 13-1, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn khu vực tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua địa bàn xã Công Hải, tổ công tác của Công an xã phát hiện có 3 thiếu niên đang chạy nhảy, chơi đùa trong làn đường cao tốc nên kịp thời đến ngăn chặn và đưa các em về trụ sở làm việc.

- Ảnh 1.

Công an xã làm việc với gia đình và 3 em nhỏ

Qua xác minh, 3 em tên Mấu V.T, Pipôr H.N và Katơr L.K, có độ tuổi từ 10 đến 14 tuổi, đều trú ở thôn Ma Trai, xã Công Hải, hiện đều đã nghỉ học. Các em cho biết do không nhận thức được mức độ nguy hiểm nên vào ngày 12-1 các em đã vào đường cao tốc để chơi đùa.

Công an xã đã nhanh chóng liên hệ với gia đình của các em để có biện pháp phối hợp giáo dục, quản lý, tuyên truyền cho các em hiểu rõ việc vào đường cao tốc chơi, chặn xe không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho mình và phương tiện tham gia giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người.

- Ảnh 2.

Các em nhỏ chạy đùa nhau trên đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Qua làm việc với Công an xã, 3 em nhỏ đều đã nhận thức được hành vi của mình, cam kết không tái phạm.

Trước đó, vào cuối tháng 10-2025, Công an xã cũng phát hiện 3 em nhỏ khác có độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi, đều trú ở thôn Ma Trai, trong quá trình đi chăn bò cũng trèo rào vào chơi đùa ngay giữa làn đường cao tốc. Rất may các vụ việc đều được phát hiện, ngăn chặn kịp thời nên chưa có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra.

Tin liên quan

Xuất hiện hình ảnh nghi vấn "người quen" ăn trộm trên tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Xuất hiện hình ảnh nghi vấn "người quen" ăn trộm trên tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo

(NLĐO) - Cáp điện chiếu sáng trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bị các đối tượng đào trụ, lấy cắp và xóa dấu vết một cách tinh vi.

Xe giường nằm chở 36 hành khách cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

(NLĐO) - Chiếc xe giường nằm biển số Quảng Nam đang di chuyển trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thì bốc chạy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ tài sản trên xe

Xuất hiện tình trạng ném đá ô tô trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

(NLĐO) - Ban Quản lý Dự án Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có văn bản đề nghị chính quyền TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa xử lý tình trạng người dân ném đá ô tô

