Nhóm thiếu niên tại cơ quan công an

Ngày 23-7, Công an xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị cho biết công an địa phương đã làm rõ và tạm giữ 3 thiếu niên thực hiện vụ trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Chỉ sau chưa đầy một ngày, công an đã truy xét, thu giữ phần lớn tang vật.

Trước đó, vào chiều 21-7, bà C.T.H. trú xã Nam Gianh đến công an địa phương trình báo bị mất trộm hơn 40 triệu đồng tại nhà riêng. Nhận tin báo, Công an xã Nam Gianh khẩn trương vào cuộc điều tra.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã xác định và tạm giữ 3 thiếu niên, gồm: H.P. (13 tuổi), P.T.P. (12 tuổi) và M.V.D. (11 tuổi) - cùng trú thôn Cồn Sẻ, xã Nam Gianh.

Tang vật thu giữ được hơn 38,2 triệu đồng trên người các thiếu niên này, số còn lại các em đã tiêu xài cá nhân.

Theo Công an xã Nam Gianh, đây là lần đầu tiên cả ba thiếu niên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, với số tiền lớn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, đồng thời cơ quan chức năng đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật, phù hợp với độ tuổi của các em.