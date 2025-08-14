Bà Trần Thụy Cẩm Lệ giữ chức Bí thư phường Tam Thắng, TP HCM

Ngày 14-8, Đảng bộ phường Tam Thắng (TP HCM) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Dương Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 12 của Thành ủy TP HCM - dự đại hội.

Phường Tam Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường 7, 8, 9 và Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Với diện tích 11,76 km², dân số hơn 86.000 người, 74 tổ chức Đảng và hơn 5.000 đảng viên, Tam Thắng giữ vị trí trung tâm của TP Vũng Tàu cũ.

Đại hội Đại biểu lần thứ I phường Tam Thắng đã diễn ra thành công

Nhiệm kỳ qua, dù đối mặt nhiều khó khăn, Đảng bộ các phường tiền thân đã đoàn kết, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp đột phá, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết.

Kinh tế - xã hội phát triển ổn định, thương mại - dịch vụ tiếp tục là ngành mũi nhọn; thu ngân sách hằng năm đều vượt kế hoạch. Hạ tầng đô thị, môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, phường cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại như: Vi phạm trật tự xây dựng, đất đai còn xảy ra; hạ tầng quá tải cục bộ; công tác cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến cần đẩy mạnh hơn.

Bước vào nhiệm kỳ mới, phường Tam Thắng đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển mạnh thương mại - dịch vụ; nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng đến đô thị xanh, văn minh, hiện đại vào năm 2035 và có kinh tế phát triển bền vững vào năm 2045.

Lãnh đạo phường Tam Thắng nhận hoa từ Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP HCM tặng

Đại hội đề ra 27 chỉ tiêu cụ thể, trong đó tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm trên 10,6%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 30% so với 2025, 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn, hộ nghèo dưới 0,5% và tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%.

Với phương châm "Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển", Đảng bộ và Nhân dân phường Tam Thắng quyết tâm khai thác tối đa lợi thế vị trí địa lý, tiềm năng kinh tế, đồng thời vượt qua mọi thách thức để đưa địa phương bứt phá mạnh mẽ, góp phần cùng TP HCM tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội cũng tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, bà Trần Thụy Cẩm Lệ (43 tuổi) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Trước khi làm Bí thư Đảng ủy phường Tam Thắng, bà Trần Thụy Cẩm Lệ là Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.