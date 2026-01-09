HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu cho thôi việc bảo vệ "ném chăn" người nhà bệnh nhân khi trời giá rét

Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- Sau khi nhắc nhở người nhà bệnh nhân không được nằm, đắp chăn trong khuôn viên bệnh viện, người bảo vệ đã giật chăn và ném sang chỗ khác.

Ngày 8-1, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhân viên bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) giật chăn của người nhà bệnh nhân đang nằm trong khuôn viên bệnh viện trong tiết trời giá rét, khiến dư luận nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều.

Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu thôi việc bảo vệ vì hành động ném chăn người nhà bệnh nhân - Ảnh 1.

Bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai "giật chăn" của người nhà bệnh nhân khi nằm tại khuôn viên bệnh viện - Ảnh: Chụp màn hình

Theo nội dung video, người bảo vệ liên tục nhắc nhở người nhà bệnh nhân không được nằm, đắp chăn trong khuôn viên bệnh viện. Khi cho rằng đã nhắc nhiều lần nhưng không được chấp hành, nhân viên này đã có hành động giật chăn và ném sang chỗ khác. Người nhà bệnh nhân sau đó nói sẽ dậy và thu dọn.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người cho rằng hành động giật chăn là thiếu kiềm chế, vô cảm, không phù hợp với môi trường bệnh viện, nơi người bệnh và người nhà vốn đã trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng và trời đang giá rét.

Trong khi đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng bảo vệ bệnh viện đang làm đúng nhiệm vụ, bởi khuôn viên bệnh viện không phải là nơi ngủ nghỉ tự do, đặc biệt vào ban ngày khi lượng người qua lại đông.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết lực lượng bảo vệ tại đây là nhân viên hợp đồng của một công ty an ninh tư nhân có ký kết hợp đồng với bệnh viện. Ngay khi nắm được thông tin, bệnh viện đã làm việc với công ty an ninh và có biện pháp xử lý buộc thôi việc đối với nhân viên vi phạm.

"Nhân viên này đã có lời nói, hành động không phù hợp, không thể chấp nhận trong môi trường bệnh viện. Bên cạnh đó, đơn vị đã yêu cầu công ty an ninh tăng cường tập huấn, nhắc nhở lực lượng bảo vệ về kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh và người nhà bệnh nhân, nhằm tránh những sự việc tương tự xảy ra trong thời gian tới"- lãnh đạo Bạch Mai nói.

Tin liên quan

Dự án thiện nguyện “Nuôi em - Nghệ An” bị tố không minh bạch?

Dự án thiện nguyện “Nuôi em - Nghệ An” bị tố không minh bạch?

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh thông tin về Dự án thiện nguyện “Nuôi em - Nghệ An” bị các nhà hảo tâm tố vì không minh bạch.

Tiệm chụp ảnh bị tố gắn camera, phát tán hình ảnh thiếu nữ đang thay đồ

(NLĐO)- Theo đơn tố cáo, con gái cùng bạn đã bị quay lén trong phòng thay đồ tại một tiệm chụp ảnh, các clip nhạy cảm sau đó bị phát tán lên mạng.

Chủ quán "chặt chém" ở Nha Trang bị tố lấy nhà người khác rao cho thuê

(NLĐO) – Chủ quán tai tiếng "chặt chém" du khách ở Nha Trang bị tố có dấu hiệu lừa đảo vì lấy nhà của chủ sở hữu hợp pháp rao cho thuê trên mạng xã hội

