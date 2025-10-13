“Bà trùm hoa hậu” và dàn sao thiện nguyện: Chung tay Thái Nguyên, xóa tan ‘bùn’ và trao yêu thương!

Dàn người đẹp nhà Sen Vàng tham gia dọn rác, dẹp bùn

"Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cùng với nam vương Phạm Tuấn Ngọc, Hoa hậu Kiều Duy cùng các Á hậu Bùi Khánh Linh, Lê Thu Trà, Thu Ngân và La Ngọc Phương Anh vừa có mặt tại tỉnh Thái Nguyên tham gia thiện nguyện.

Các người đẹp tham gia vệ sinh, dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải. Song song đó, đoàn cũng có mặt ở Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên để thăm hỏi đồng thời trao tặng nguồn kinh phí hỗ trợ nhằm góp phần khắc phục hậu quả, giúp sớm ổn định cuộc sống.

Với sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình của lãnh đạo địa phương tỉnh Thái Nguyên, đoàn nhanh chóng tiếp cận được khu vực cần giúp đỡ.

Điểm đến đầu tiên là Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, nơi bị ngập nước, bùn đất bao phủ, trang thiết bị hư hỏng và nằm ngổn ngang, gây ảnh hưởng lớn đến công tác giảng dạy và học tập.

Để đến được điểm trường, Hoa hậu Kiều Duy cùng các Á hậu Bùi Khánh Linh, Lê Thu Trà, Thu Ngân và La Ngọc Phương Anh phải băng qua những tuyến đường sình lầy, trơn trượt và lún sâu.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của các hoa á hậu

Ngay khi đặt chân tới nơi, các Hoa hậu, Á hậu nhanh chóng bắt tay vào công việc, cùng nhau dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh khuôn viên sân trường, phòng học và cơ sở vật chất bị ảnh hưởng.

Hoạt động được thực hiện khẩn trương trong vòng một ngày, với mong muốn sớm khôi phục môi trường học tập an toàn, sạch sẽ, giúp các em học sinh sớm trở lại trường sau bão lũ.

Hoa hậu Kiều Duy chung tay cùng Thái Nguyên: vượt khó, gieo hi vọng!

Bà trùm hoa hậu dẫn người đẹp đi thiện nguyện

Trong những ngày gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế, Hoa hậu Kiều Duy vẫn chọn đến với Thái Nguyên, mong muốn góp sức nhỏ bé.

"Khi cùng mọi người bắt tay dọn dẹp, tôi cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, sẻ chia của tất cả. Tôi tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, Thái Nguyên sẽ sớm vượt qua khó khăn, để tiếng cười của các em học sinh lại vang lên trong sân trường" - Kiều Duy nói.

Lần đầu tiên đặt chân đến Thái Nguyên, Á hậu Thu Ngân không giấu được sự xúc động: "Chứng kiến thiệt hại sau bão thật sự khiến tôi xót xa, nhưng càng cảm phục hơn khi thấy bà con, thầy cô và học sinh đều nỗ lực cùng nhau khắc phục. Tôi rất tự hào khi có thể góp phần nhỏ bé để chia sẻ và lan tỏa tinh thần ấy".

Không chỉ góp sức trong công tác dọn dẹp sau bão, công ty Sen Vàng cùng dàn Hoa - Á hậu, Nam - Á vương đã trao tặng hơn 330 triệu đồng hỗ trợ bà con Thái Nguyên, Cao Bằng cũng như các tỉnh thành chống chọi với bão lũ.

Không chỉ góp sức, các người đẹp còn góp tiền để giúp bà con

Dù đang ở Thái Lan tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi vẫn luôn hướng về quê hương và mong muốn được sẻ chia cùng bà con vùng bị thiệt hại sau bão lũ.

Cô đóng góp 50 triệu đồng được trích từ phần thưởng đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 vào Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã ủng hộ 100 triệu đồng để đồng hành cùng hoạt động cứu trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Nam vương Tuấn Ngọc

"Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung bày tỏ: "Các Hoa hậu, Á hậu, Nam vương và Á vương của Sen Vàng đều còn rất trẻ. Giá trị đóng góp về vật chất có thể chưa lớn, nhưng điều đáng quý là sức trẻ, tinh thần thiện nguyện và tấm lòng hướng về cộng đồng mà các bạn mang theo.

Tôi tin rằng những hành động nhỏ hôm nay sẽ lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần san sẻ khó khăn, nâng đỡ tinh thần bà con vùng bão, và cũng là minh chứng cho thấy thế hệ trẻ luôn sẵn sàng dấn thân, cống hiến vì xã hội".