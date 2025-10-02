Nhà hoa hậu Lương Thùy Linh "chìm" trong biển nước

Nhà hoa hậu Lương Thùy Linh ngập trong biển nước

Mới đây, hoa hậu Lương Thùy Linh gây bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh căn nhà ở quê Cao Bằng, nơi mẹ cô đang ở bị ngập lụt nặng nề. Mức độ nước khá cao khiến các đồ đạc trong nhà từ bàn ghế, xe máy đều bị nhấn chìm, dép mũ thì trôi theo dòng nước.

Tình trạng ngập lụt hiện tại khiến Lương Thùy Linh lo lắng. Cô liên tục cập nhật tình hình ở nhà. Cô cũng có hành động ủng hộ lũ lụt tỉnh Cao Bằng bằng một khoản tiền để giúp đỡ bà con.

Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ: "Những ngày này, dù đang ở xa quê hương vì công việc, Linh vẫn luôn dõi theo tin tức và cập nhật từ gia đình. Mỗi lần gọi về nhìn thấy cảnh nước lũ tràn vào nhà, bà con quê mình oằn mình chống chọi, mất mát nhà cửa, thậm chí cả người thân...

Theo dõi thông tin từ báo đài và được mẹ cập nhật tình hình thì nhà mình, quê mình đã ngập trong nước. Không chỉ ở Cao Bằng mà cả nhiều tỉnh thành khác cũng đang hứng chịu những hậu quả rất nặng nề sau cơn bão Bualoi vừa qua, lòng mình không khỏi xót xa và lo lắng…

Hình ảnh nhà Lương Thùy Linh ở Cao Bằng

Mặc dù trong dịp Tết Trung thu năm nay, Linh và mẹ đã lên kế hoạch trước và đã chuẩn bị sẵn những phần quà gửi đến các em nhỏ tại quê hương Cao Bằng, với mong muốn mang đến niềm vui và sự ấm áp trong ngày hội trăng rằm.

Nhưng với tình hình hiện tại, để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ và gia đình, chương trình trao quà sẽ tạm thời hoãn lại. Sau khi tình hình thời tiết ổn định, chương trình Trung thu cho các em sẽ tiếp tục thực hiện theo kế hoạch để phần nào chia sẻ chút ấm áp đến với các em.

Linh chân thành cầu mong cho bà con quê mình và các vùng đang chịu ảnh hưởng, sẽ được bình an, mọi nhà sớm ổn định. Linh xin được đóng góp một phần nhỏ bé giúp sớm bà con khắc phục hậu quả. Đây là những hình ảnh được cập nhật từ ngay tại nhà Linh lúc này, thật đau xót quá".

Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng có kế hoạch tổ chức trung thu và trao những phần quà cho trẻ em nhưng cô phải tạm hoãn vì bão số 10 đã khiến nhiều khu vực ở tỉnh Cao Bằng chìm trong biển nước. Cao Bằng là một trong những tỉnh thành chịu ảnh hưởng khá nghiêm trọng từ bão số 10 (Bualoi).