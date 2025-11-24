Ba xã Vĩnh Lộc, Tân Nhựt, Bình Lợi: Nghĩa tình hướng về miền Trung ruột thịt

Hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do bão, lũ, ngày 24-11, tại buổi chào cờ đầu tuần, *Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc đã tổ chức Hội thu heo đất tại trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã.

Hội thu heo đất do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức để quyên góp cho đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động địa phương. 17 chi bộ, đảng bộ trực thuộc khối cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và các trường học đã tích cực tham gia, đóng góp tổng cộng 174.666.000 đồng. Những chú heo đất không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gói trọn tình cảm, tinh thần sẻ chia của cán bộ, đảng viên và người dân xã Vĩnh Lộc.

Trước đó, 76 ấp trên địa bàn xã cũng đã tổ chức hội thu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thu được 163.666.000 đồng. Tính đến ngày 24-11-2025, tổng kinh phí xã Vĩnh Lộc tiếp nhận ủng hộ miền Trung đã đạt 1.067.985.000 đồng, thể hiện truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của địa phương. Nguồn hỗ trợ sẽ được chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để kịp thời gửi đến bà con vùng bão lũ.

Cùng hướng về miền Trung, sau hai ngày phát động (22 và 23-11), *Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt đã vận động Nhân dân đóng góp nhiều loại hàng hóa thiết yếu, quy đổi tổng trị giá 435.285.000 đồng.

Những đóng góp này là minh chứng cho tinh thần "mệnh lệnh từ trái tim" của người dân xã Tân Nhựt, tiếp nối truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt đã vận động nhân dân đóng góp nhiều loại hàng hóa thiết yếu, quy đổi tổng trị giá 435.285.000 đồng.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, đến 17 giờ ngày 23-11-2025, Ban vận động đã tiếp nhận 48.890.000 đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm như gạo, sữa, mì gói, nước suối, chăn mùng, áo mưa, quần áo, giày dép…