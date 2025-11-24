Những chuyến xe xuyên đêm hướng về miền Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi hướng về miền Trung bão lũ, người dân TPHCM đã tranh thủ mọi thời gian trong ngày để đóng góp vật phẩm cứu trợ. Tại các điểm tiếp nhận, hoạt động quyên góp, bốc dỡ và vận chuyển hàng hóa diễn ra liên tục, từ sáng sớm, giờ nghỉ trưa cho đến tận đêm khuya.

Ghi nhận vào khoảng 20 giờ 30 ngày 23-11 tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM, dù trời mưa lất phất nhưng không khí vẫn rất khẩn trương. Đông đảo người dân sinh sống tại khu vực quận 7 cũ và cư dân khu lưu trú công nhân SADECO đã tranh thủ thời gian đến gửi nhu yếu phẩm.

Những chiếc xe máy chở đầy hàng hóa nối đuôi nhau vào điểm tập kết tạo nên hình ảnh ấm áp giữa đêm mưa. Đáng chú ý, nhiều công nhân vừa kết thúc ca tăng ca cũng vội vã mang theo vài thùng mì, hộp sữa đến đóng góp. Tất cả đều chung một mong muốn những phần quà này sẽ sớm đến tay, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Khoảng 20 giờ 30 tối 23-11, tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM, dù trời lất phất mưa nhưng đông đảo người dân sinh sống ở khu vực quận 7 cũ (gần điểm tiếp nhận Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM) cùng các cư dân khu lưu trú công nhân SADECO vẫn tranh thủ thời gian đến gửi vật phẩm cứu trợ. Ảnh: Bích Vân.

Chị Phùng Thị Út (28 tuổi, cư dân sinh sống tại Trung tâm) cho biết dù điều kiện kinh tế không mấy dư dả, chị vẫn cố gắng chắt chiu để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

"Quê tôi ở Bình Định, may mắn nhà ở vùng cao nên không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo dõi tin tức thấy đồng bào các nơi khác thiệt hại nặng nề, tôi không cầm được nước mắt. Của ít lòng nhiều, tôi cố gắng đóng góp trong khả năng để chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con miền Trung" - chị Út xúc động chia sẻ.

Cũng là cư dân tại Trung tâm, chị Cao Thị Quỳnh Như (28 tuổi) vừa vội vã trở về sau ca làm việc ngày chủ nhật (23-11).

Chị Như bộc bạch: "Vừa tan ca đêm, dù về đến nhà đã muộn nhưng thấy điểm tập kết hàng hóa ngay dưới khu trọ, tôi tranh thủ mang đồ xuống quyên góp ngay. Tôi ưu tiên chọn mì gói và sữa vì đây là những nhu yếu phẩm thiết yếu, lại thuận tiện cho công tác vận chuyển, bảo quản".

Chị Phùng Thị Út và chị Cao Thị Quỳnh Như đến quyên góp vật phẩm hỗ trợ tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM sau khi tan làm ca đêm. Ảnh: Bích Vân.

Kẻ góp của, người thì góp sức, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, bên cạnh người dân đến quyên góp, đông đảo lực lượng tình nguyện viên với nhiều độ tuổi khác nhau không quản ngại thời gian hay sự nặng nhọc mà tích cực tham gia hỗ trợ công tác phân loại, bốc dỡ, vận chuyển vật phẩm.

Hơn 23 giờ ngày 23-11, các tình nguyện viên tại Nhà Văn hóa Sinh viên vẫn miệt mài vận chuyển vật phẩm cứu trợ. Ảnh: Huyền Trân.

Hơn 23 giờ ngày 23-11, không khí tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP HCM vẫn nóng rực. Tuấn (sinh viên Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG TP HCM) cùng đồng đội vẫn đang hối hả chuyền tay nhau những thùng hàng cuối cùng lên chiếc container tải trọng lớn chờ sẵn trước sân.

Quệt mồ hôi sau hàng giờ bốc vác, nam sinh chia sẻ: "Tình nguyện viên ở đây đa phần là sinh viên, kinh tế còn hạn chế nên ngoài chút nhu yếu phẩm quyên góp, chúng tôi chủ yếu tranh thủ giờ rảnh để góp sức người. Cùng mọi người chung tay làm việc thiện nguyện, lần đầu tiên tôi cảm nhận tinh thần đoàn kết dân tộc dâng cao mạnh mẽ đến thế. Thậm chí, có những bạn đã bám trụ ở đây từ 3 giờ sáng đến tận đêm khuya vẫn chưa chịu ngơi tay".

Dù công việc nặng nhọc nhưng những nụ cười vẫn luôn nở trên môi các tình nguyện viên. Ảnh: Huyền Trân.

Tại các điểm ga Metro, lượng người đổ về quyên góp vật phẩm đêm 23 đến trước 10 giờ sáng 24-11 cũng liên tục không ngớt.

Nhiều người dân mang vật phẩm đến ga Metro Thủ Đức đêm ngày 23-11. Ảnh: Huyền Trân.

10 giờ sáng 24-11, vẫn còn nhiều người tranh thủ mang vật phẩm quyên góp đến ga Metro Thủ Đức giờ cuối. Ảnh: Huyền Trân.

Trước 10 giờ sáng 24-11, dù gần đến giờ ngừng nhận quyên góp, tập trung vào công tác vận chuyển để các vật phẩm được chuyển đi nhanh chóng, không ít người dân khắp thành phố vẫn tranh thủ mang thêm ít mì, nước, sữa, gạo, nhu yếu phẩm... đến các điểm tập kết.

Ghi nhận tại điểm tiếp nhận, nơi hội tụ các vật phẩm cứu trợ tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM 10 giờ sáng 24-11. Ảnh: Huyền Trân.

Tính đến 10 giờ sáng 24-11, tại điểm Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM đầy ắp vật phẩm người dân gửi về. Ảnh: Huyền Trân.

Tại các điểm tập kết, đội ngũ tài xế công nghệ cũng liên tục xếp hàng, thay mặt những nhà hảo tâm ở xa chuyển đến từng thùng hàng cứu trợ.

Bên cạnh đó, nhiều hộ dân, nhóm nhỏ đã chủ động gom góp từ những vật phẩm nhỏ nhất như gói mì, lốc sữa, chai nước hay bịch xúc xích... rồi cử đại diện mang đến đóng góp. Tất cả đều chung một tấm lòng hướng về miền Trung ruột thịt. Nhờ sự chung tay ấy, lượng hàng hóa dồn về các điểm tiếp nhận trên toàn TPHCM tăng nhanh theo từng giờ, tô đậm thêm tinh thần tương thân tương ái giữa mùa bão lũ.