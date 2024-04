Bắc Bộ giông lốc, Nam Bộ mưa đến muộn

Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.



Ngày 23-4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá cũng được dự báo xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế và khu vực Hà Nội.

Một cây xanh trên phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội ngã đổ do mưa giông tối 20-4 Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mùa nắng nóng năm 2024 kết thúc muộn hơn so với mọi năm. Nửa đầu tháng 5 vẫn còn những đợt nắng nóng trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày. Dự báo nhiệt độ trung bình từ tháng 4 đến tháng 6 cao hơn so với mọi năm từ 1-2 độ C.

Mùa mưa Nam Bộ có khả năng sẽ bắt đầu tương đương hoặc muộn hơn so với mọi năm. Cụ thể, mọi năm mùa mưa thường bắt đầu từ cuối tháng 4 đến ngày 10-5. Năm nay, mùa mưa bắt đầu khoảng từ ngày 10 đến 20-5.

Trong mùa mưa năm nay, nhiều khả năng sẽ có những đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài nhiều ngày, tập trung ở ĐBSCL. Mùa mưa năm nay cũng được dự báo kết thúc muộn hơn so với mọi năm, khoảng cuối tháng 11-2024.

Thiệt hại nặng do mưa giông Trong đêm 20 và rạng sáng 21-4, mưa to, gió lốc, mưa đá đã gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh, thành phía Bắc. Tại Hà Giang, mưa to kèm gió lốc đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, hoa màu; làm một bé gái 5 tuổi ở xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn tử vong. Tại Sơn La, 337 căn nhà bị tốc mái, đổ sập trong cơn giông. Riêng ở huyện Phù Yên, gió giật làm hỏng đường dây điện 110 KV, làm nhiều cây xanh gãy đổ, gây ách tắc giao thông. Trận mưa giông lớn kèm sấm sét và mưa đá cực lớn xảy ra trên diện rộng ở Hà Nội vào đêm 20-4 đã làm 415 cây xanh bị ảnh hưởng, hơn một nửa trong đó bị đổ hoàn toàn. B.T.K