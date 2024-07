Lực lượng chức năng khắc phục sạt lở tại tổ 4, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Chiều 23-7, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 2) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Lạng Sơn-Quảng Ninh. Hồi 13 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây suy yếu và tan dần.

Từ ngày 23 đến ngày 24-7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày và đêm 23-7, khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 23-7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông; khu vực phía Bắc của Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngày và đêm 24-7, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực Giữa Biển Đông và phía Bắc của Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4 m; biển động.