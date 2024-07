Bão số 2 sẽ gây mưa rất to ở miền Bắc, có nơi trên 300 mm

Bão số 2 đã khiến nhiều cây xanh trên đường phố ở TP Hạ Long bị bật gốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 23-7, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển chậm theo hưởng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; tại Trà Cổ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cát Bà (Hải Phòng) 276 mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 150 mm,...

Trong ngày 23-7, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Trên biển, trong sáng 23-7, ở khu vực ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió giật mạnh cấp 6. Nước dâng, sóng lớn. Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, biển ven bờ Quảng Ninh) độ cao sóng 2-3 m.

Chiều ngày 23-7, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh - Nam Định cần để phòng triều cường cao, làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông, gây ngập tại khu vực trùng, thấp ven biển, ven sông.

Từ ngày 23-7 đến hết ngày 24-7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 70-150 mm, có nơi trên 300 mm. Phía Tây Bắc Bộ và Nghệ An 50-100 mm, có nơi trên 200 mm.