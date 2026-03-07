



Từ trái sang: NS Minh Nguyệt, NSND Hồ Ngọc Trinh, NSND Trọng Phúc

Tối 9-3, tại Trung tâm Nghệ thuật – Giải trí Hà Nội IONAH (Rạp Xiếc Trung ương, 67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bắc Nam nối dải xuân hồng" sẽ đưa khán giả Thủ đô bước vào một không gian biểu diễn giàu sắc màu, nơi xiếc – cải lương – ca múa nhạc cùng hòa quyện.

NSND Hồ Ngọc Trinh, Trưởng Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (Tây Ninh), cho biết: "Đây không chỉ là một đêm diễn giải trí mà còn là cuộc gặp gỡ của hai miền văn hóa, kết nối những giá trị truyền thống và tinh thần sáng tạo trên cùng một sân khấu".

Bắc Nam nối dải xuân hồng - cuộc hội ngộ nghệ thuật của ba đơn vị sân khấu

Lần đầu tiên, ba đơn vị nghệ thuật thuộc những lĩnh vực biểu diễn khác nhau cùng đứng chung trong một chương trình quy mô: Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam và Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (Tây Ninh).

Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến cho khán giả Thủ đô một đêm diễn nhiều sắc thái: từ kỹ thuật xiếc mãn nhãn, những làn điệu cải lương ngọt ngào đến các tiết mục ca múa nhạc giàu sức sống.

Các nghệ sĩ xiếc sẽ biểu diễn trong đêm 9-3

Chương trình được xây dựng như một hành trình âm nhạc – sân khấu đi qua nhiều miền văn hóa do các nghệ sĩ hai miền Nam – Bắc thể hiện. Khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm mang âm hưởng quê hương ba miền, những bản tân cổ giao duyên mượt mà, các trích đoạn cải lương kinh điển và chuỗi tiết mục xiếc giàu kỹ thuật, mềm mại nhưng đầy kịch tính.

Những điểm nhấn giàu cảm xúc

Đêm diễn sẽ mở ra nhiều cung bậc cảm xúc, từ rộn ràng của mùa xuân đến những phút giây trầm lắng gợi nhớ quê hương. Một số tiết mục đáng chú ý gồm: Tân cổ "Dòng sông quê em"; các trích đoạn cải lương "Bên cầu dệt lụa", "Tiếng trống Mê Linh"; Liên khúc xuân "Lắng nghe mùa xuân về – Xuân là phải vui – Những ngày xuân rực rỡ – Hello Vietnam"; Tiết mục đu nón kết hợp hợp diễn của nghệ sĩ ba đơn vị.

Tham gia chương trình là nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi bật của hai miền như NSND Hồ Ngọc Trinh, NSND Trọng Phúc, NSƯT Minh Lý, Văn Đáng, Minh Nguyệt, cặp đôi NSƯT Thanh Tuấn – Thu Hương, NSƯT Ngọc Thúy, ca sĩ Hồ Khắc Tùng, cùng nhóm múa Sóng Xanh…

Ca sĩ Hồ Khắc Tùng và nhóm múa sóng xanh

Giao lưu văn hóa kết nối hai miền

"Chúng tôi rất xúc động khi được mang những làn điệu cải lương phương Nam ra Hà Nội trong không khí mùa xuân. 'Bắc Nam nối dải xuân hồng' không chỉ là một đêm diễn mà còn là sự giao thoa văn hóa, nơi nghệ sĩ hai miền gặp gỡ, chia sẻ tình yêu sân khấu và cùng lan tỏa vẻ đẹp nghệ thuật truyền thống" - NSND Hồ Ngọc Trinh chia sẻ.

NSND Triệu Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Sân khấu truyền thống Việt Nam, cho rằng chương trình mang giá trị kết nối rất rõ rệt trong đời sống nghệ thuật hiện nay. "Chúng tôi kỳ vọng khán giả Hà Nội sẽ cảm nhận được tinh thần đoàn kết và sự đa dạng của nghệ thuật biểu diễn khi xiếc, cải lương và ca múa nhạc cùng tỏa sáng trên một sân khấu" - ông nói.

Mùa xuân của sự gặp gỡ

Với khán giả Thủ đô, "Bắc Nam nối dải xuân hồng" còn là dịp hiếm để gặp gỡ những ngôi sao cải lương phương Nam, những nghệ sĩ vốn gắn bó với sân khấu miền Nam nhưng ít có cơ hội biểu diễn dài ngày tại Hà Nội.

Sự hội tụ của ba đơn vị nghệ thuật cùng những nghệ sĩ tài năng hai miền hứa hẹn trở thành một bức tranh xuân rực rỡ, nơi truyền thống và hiện đại song hành, nơi khán giả cảm nhận rõ hơn nhịp đập chung của văn hóa Việt.



