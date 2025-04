Bác sĩ cảnh báo chứng bệnh nguy hiểm nhưng khó phát hiện sớm

Chiều 19-4, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (thành viên Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ) cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân nam mắc viêm màng não nguy kịch do virus gây ra. Đây là căn bệnh nguy hiểm, khó phát hiện sớm và có tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Nam bệnh nhân tên T.A.M.R (35 tuổi; ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhập cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trong tình trạng sốt cao trên 39 độ C, nổi ban đỏ khắp người và tiêu chảy nhiều lần.

Bệnh nhân T.A.M.R đã bình phục và được xuất viện

Sau đó, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, nhức đầu, nói không rõ ràng và phản ứng chậm dần. Nhận thấy tình trạng chuyển biến nặng, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị viêm màng não – một bệnh lý nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không điều trị sớm.

Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não và lấy mẫu dịch tủy sống để xét nghiệm. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm màng não cấp do virus, có biểu hiện tương tự với sốt phát ban. May mắn là bệnh không phải do lao gây ra – một nguyên nhân nghiêm trọng khác có thể để lại nhiều biến chứng.

Bệnh nhân được điều trị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Sau 3 ngày, các triệu chứng giảm rõ rệt khi bệnh nhân tỉnh táo, đỡ đau đầu, các vết ban cũng mờ dần. Xét nghiệm lần 2 cho thấy sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục tốt và không còn dấu hiệu nhiễm trùng. Bệnh nhân được xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Theo ThS.BS. Ngô Văn Út, Phó Trưởng Khoa Tổng hợp của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, viêm màng não là một bệnh lý rất nặng, có thể đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân hoặc gây ra những biến chứng suốt đời do tổn thương não hoặc màng não vĩnh viễn. Tình trạng bệnh có thể khởi phát nhanh với những triệu chứng như: sốt cao, da nổi bông tím, rối loạn tri giác (la ó, không nhận ra người thân,…), đau đầu, cứng gáy, nặng có thể hôn mê, co giật toàn thân. Những trường hợp này cần được nhận định sớm để có phác đồ điều trị phù hợp mới cứu sống được người bệnh.

Viêm màng não do virus có thể lây lan qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp. Vì vậy, việc phòng ngừa bằng cách giữ vệ sinh cá nhân, tiêm phòng và nâng cao sức đề kháng là rất quan trọng. Khi có các triệu chứng bất thường như sốt cao, đau đầu kéo dài, người dân nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.