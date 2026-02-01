Bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ hạt đồ chơi gây tắc ruột ở trẻ em

ThS-BS Phạm Nguyễn Hiền Nhân, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhi bị tắc ruột do nuốt dị vật đường tiêu hóa.

Hạt nở (hình nhỏ phía trái) được ê-kíp phẫu thuật mở ruột lấy ra.



Bệnh nhi là bé Đ.L.Q. (18 tháng tuổi, ngụ TPHCM), được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng nôn ói liên tục ra thức ăn và dịch vàng. Bệnh nhi không ăn uống được, mệt nhiều và không đi tiêu.

Theo người nhà, khoảng hai ngày trước nhập viện, bé có ăn nhầm một loại hạt đồ chơi giống như kẹo, sau đó bắt đầu nôn ói. Bé được đưa đến một cơ sở y tế gần nhà và được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột. Do tình trạng sức khỏe không cải thiện nên bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại đây, qua thăm khám và siêu âm bụng, các bác sĩ ghi nhận trong lòng ruột bệnh nhi có một khối dạng nang dịch, đường kính khoảng 2–3 cm, nghi ngờ dị vật gây tắc ruột. Ê-kíp phẫu thuật tiến hành phẫu thuật mở ruột lấy dị vật và tái lập lưu thông đường tiêu hóa. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi dần ổn định và hồi phục tốt.

Theo BS Phạm Nguyễn Hiền Nhân, trước đó khoa cũng đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bé trai 2 tuổi bị tắc ruột nguy kịch do nuốt hạt nở đồ chơi.

Riêng trong năm 2025, khoa đã ghi nhận khoảng 4 trường hợp tương tự, đa số là trẻ trong độ tuổi mẫu giáo.

"Viên hạt nở (còn gọi là hạt trương nở, hạt nước hay hạt thủy tinh đồ chơi) được làm từ polyme siêu hấp thụ nước, có khả năng hút và giữ nước rất lớn. Khi vào đường tiêu hóa, đặc biệt là ruột non mỗi ngày tiết khoảng 1,5–2 lít dịch tiêu hóa khiến hạt có thể trương to gấp 100–300 lần kích thước ban đầu. Khi di chuyển đến đoạn cuối hồi tràng, nơi lòng ruột hẹp nhất, dị vật rất dễ mắc kẹt và gây tắc ruột cơ học"- BS Hiền Nhân lý giải.

Trước những trường hợp trẻ bị tai nạn do nuốt dị vật, PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý.

"Những vật dụng có nguy cơ cao như hạt nở, nam châm đồ chơi… rất dễ bị trẻ cho vào miệng hoặc nuốt phải vì cứ nghĩ đó là kẹo. Việc chủ động phòng ngừa sẽ giúp giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra" - BS Thạch nhấn mạnh.

Các bác sĩ cũng cảnh báo, dù có hình dáng bắt mắt, trông giống thạch, hạt nở không phải là thực phẩm. Việc nuốt phải loại dị vật này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ chơi và tiếp xúc với các vật dụng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.