Sức khỏe

Bác sĩ gợi ý bảng kiểm “Tết an lành” cho bệnh nhân ung thư

N.Dung

(NLĐO) - Dịp Tết, nhiều bệnh nhân ung thư băn khoăn chuyện ăn uống sao cho không ảnh hưởng điều trị. Chuyên gia khuyến nghị tránh hai thái cực.

Năm mới Bính Ngọ cận kề. Với nhiều người, Tết là thời khắc đoàn viên; nhưng với bệnh nhân ung thư, niềm vui sum họp thường đi kèm không ít nỗi lo: Ăn uống sao cho đúng, nghỉ lễ dài ngày có làm gián đoạn điều trị?

UNG THƯ - Ảnh 1.

PGS-TS Phạm Cẩm Phương thăm khám, tư vấn cho người bệnh

PGS-TS-BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ những khuyến nghị thiết thực, giúp người bệnh và gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe, an tâm đón Tết mà vẫn bảo đảm phác đồ điều trị không bị ảnh hưởng.

Tránh hai thái cực ngày Tết

Về ăn uống, PGS Phương lưu ý người bệnh ung thư cần tránh hai thái cực: Quá kiêng khem hoặc buông lỏng hoàn toàn. Tâm lý "Tết mà, ăn một chút không sao" hay lo sợ thực phẩm "nuôi khối u" đều có thể gây hại nếu đẩy đến cực đoan.

Người bệnh cần được bảo đảm đủ năng lượng để duy trì thể trạng và đáp ứng điều trị. Nên ưu tiên thực phẩm tươi, nấu chín kỹ; nếu mệt, có thể chia thành 5–6 bữa nhỏ mỗi ngày thay vì cố ăn ba bữa lớn.

Một số thực phẩm nên hạn chế gồm món muối chua như dưa hành, cà pháo do nhiều muối, dễ gây đầy bụng; thực phẩm chế biến sẵn như giò chả, lạp xưởng vì có thể chứa chất bảo quản. Với người đang hóa trị, việc tiết chế các món này giúp giảm gánh nặng cho gan và hệ tiêu hóa. Giữ chế độ ăn uống điều độ, lành mạnh.

Đặc biệt, rượu bia không phải lựa chọn phù hợp trong quá trình điều trị. Dù chỉ một ly chúc Tết, đồ uống có cồn vẫn có thể ảnh hưởng hiệu quả thuốc và làm tăng nguy cơ tác dụng phụ.

Gác lại quan niệm kiêng đi viện đầu năm

Không ít gia đình vẫn giữ thói quen kiêng đến bệnh viện, kiêng uống thuốc vào mùng 1, mùng. Theo PGS Phương, đây là quan niệm sai lầm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị.

Ung thư không "nghỉ Tết", vì vậy người bệnh cần duy trì đúng lịch hẹn, không tự ý bỏ thuốc hay trì hoãn truyền hóa chất quá lâu, tránh bỏ lỡ thời điểm kiểm soát tế bào ác tính.

Trước kỳ nghỉ, nên trao đổi với bác sĩ để được hướng dẫn chuẩn bị sẵn thuốc xử trí các tác dụng phụ thường gặp như chống nôn, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau; đồng thời lưu lại số liên hệ của khoa, phòng điều trị để sử dụng khi cần.

Di chuyển, chúc Tết: Biết sức mình

Dịp Tết thường đi kèm thay đổi thời tiết và lịch trình di chuyển dày đặc. Người bệnh cần lắng nghe cơ thể, chủ động nghỉ ngơi khi mệt và trao đổi thẳng thắn với người thân để tránh quá sức. Một giấc ngủ đủ và chất lượng có ý nghĩa thiết thực hơn những cuộc gặp gỡ kéo dài.

UNG THƯ - Ảnh 2.

Thực phẩm Tết đa dạng, người bệnh cần ăn uống phù hợp thể trạng

Do hệ miễn dịch thường suy giảm trong quá trình điều trị, việc đến nơi đông người tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh hô hấp. Người bệnh nên giữ ấm, đeo khẩu trang khi ra ngoài và hạn chế tụ tập đông người trong thời gian dài.

Cảnh giác với "bẫy" chữa bệnh phản khoa học

Lợi dụng dịp lễ, một số trang mạng mạo danh cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Bạch Mai để quảng cáo "thần dược thảo mộc", thực phẩm chức năng "thải độc ung thư".

PGS Phương nhấn mạnh mọi phương pháp điều trị đều phải dựa trên bằng chứng khoa học. Tin theo bài thuốc truyền miệng, sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương gan, thận, thậm chí làm gián đoạn phác đồ điều trị chính thống.

img

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ung thư trước khi xuất viện

Kỳ nghỉ dài dễ khiến người bệnh lo lắng khi xuất hiện phản ứng phụ. Nếu buồn nôn, nên tránh món nhiều dầu mỡ, ưu tiên thức ăn thanh đạm như cháo, súp nhẹ; dùng thuốc theo đơn đã được kê.

Nếu tiêu chảy, cần bù nước đúng cách và ăn chín uống sôi; nếu táo bón, tăng cường nước và trái cây mềm như thanh long, đu đủ. Khi mệt mỏi, việc nghỉ ngơi hoàn toàn trong một đến hai ngày là cần thiết để cơ thể hồi phục năng lượng.

Bảng kiểm "Tết an lành"

Gia đình có thể lập danh sách những việc cần lưu ý như: Duy trì thuốc và lịch hẹn; chuẩn bị thuốc dự phòng; ăn uống điều độ; hạn chế rượu bia; giữ ấm, đeo khẩu trang; lưu số điện thoại bác sĩ. Những bước chuẩn bị đơn giản nhưng đúng cách sẽ giúp người bệnh đón Tết an toàn, trọn vẹn hơn.

VIỆC NÊN LÀM

VIỆC NÊN TRÁNH

Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để đào thải độc tố của thuốc.

Thức quá khuya xem các chương trình giải trí kéo dài nhiều ngày.

Ăn thực phẩm tươi sống, vừa nấu chín để tránh nhiễm khuẩn đường ruột.

Tự ý dừng thuốc/lùi lịch điều trị chỉ vì quan niệm "kiêng đi viện đầu năm".

Vận động nhẹ nhàng (đi bộ quanh sân, tưới cây) để tinh thần thoải mái.

Sử dụng thuốc lá, uống nhiều rượu, bia hoặc nước ngọt có ga trong các bữa tiệc.

Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách đến chúc Tết để phòng lây nhiễm chéo.

Ăn quá nhiều đồ nếp (bánh chưng) hoặc đồ muối chua gây khó tiêu.

Chuẩn bị sẵn số điện thoại bác sĩ và bệnh viện để liên hệ khi có dấu hiệu bất thường.

Nghe theo lời khuyên truyền miệng về các phương pháp "cúng bái" hay "thần dược" trị ung thư.


Thêm thuốc ung thư giá thấp cho người bệnh

Thêm thuốc ung thư giá thấp cho người bệnh

Việt Nam nhập thêm loại thuốc điều trị ung thư mới do Nga sản xuất với giá thành thấp góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí cho người bệnh

Ung thư phổi: Vì sao cần tầm soát sớm bằng CT liều thấp?

(NLĐO) - Ung thư phổi vẫn là thách thức y tế khi phần lớn ca bệnh được phát hiện muộn. Bộ Y tế đang xây dựng mô hình dự phòng, tầm soát sớm bằng CT liều thấp.

Gian hàng 0 đồng tiếp sức bệnh nhân ung thư đón Tết

(NLĐO) - Nhiều gian hàng 0 đồng mang không khí Tết ấm áp đến bệnh nhân ung thư, góp phần sẻ chia yêu thương, tiếp thêm tinh thần lạc quan cho người bệnh.

