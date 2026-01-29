Gian hàng 0 đồng tiếp sức bệnh nhân ung thư đón Tết

Chiều 29-1, Bệnh viện K (Bộ Y tế) phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức "Hội chợ 0 đồng" và "Đường hoa Tết 2026", nhằm mang đến không gian vui tươi, ấm áp và trao quà Tết cho bệnh nhân, người nhà đang điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân ung thư nhận các phần quà tại gian hàng 0 đồng trong khuôn viên bệnh viện

Chương trình diễn ra trong khuôn viên Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, với 15 gian hàng với mục đích sẻ chia, trao yêu thương tới người bệnh ung thư thông qua những phần quà, những hoạt động mang đậm không khí Tết đến, xuân về.

Khoảng 3.000 phần quà tại gian hàng 0 đồng do các cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ được trao đến tay bệnh nhân thông qua phiếu mua hàng đã phát trước đó. Bên cạnh đó, một doanh nghiệp cũng dành tặng 230 triệu đồng hỗ trợ một số bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, góp phần giúp các em và gia đình thêm vững tâm trong quá trình chữa bệnh.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, PGS-TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K, cho biết bên cạnh nhiệm vụ khám, chữa bệnh, bệnh viện luôn chú trọng các hoạt động hỗ trợ tinh thần, chia sẻ khó khăn với người bệnh và gia đình. Theo ông, hành trình điều trị ung thư kéo dài, nhiều thử thách, không chỉ với bệnh nhân mà cả người thân đi cùng.

"Chúng tôi mong muốn bệnh viện không chỉ là nơi điều trị bệnh tật, mà còn là nơi mang lại niềm vui, sự ấm áp, giúp người bệnh thêm lạc quan và có động lực vượt qua khó khăn"- PGS Bình nói.

Bệnh nhân ung thư nhận quà trong chương trình thiện nguyện

Theo Bệnh viện K, đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tăng cường sự gắn kết, sẻ chia giữa đội ngũ y, bác sĩ với bệnh nhân và người nhà, đặc biệt trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sau "Hội chợ 0 đồng", bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình "Chuyến xe yêu thương" và "Bữa cơm Tất niên", với mong muốn giúp bệnh nhân và người nhà đón Tết Nguyên đán trong không khí ấm áp, nghĩa tình.