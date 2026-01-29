HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Gian hàng 0 đồng tiếp sức bệnh nhân ung thư đón Tết

N.Dung

(NLĐO) - Nhiều gian hàng 0 đồng mang không khí Tết ấm áp đến bệnh nhân ung thư, góp phần sẻ chia yêu thương, tiếp thêm tinh thần lạc quan cho người bệnh.

Chiều 29-1, Bệnh viện K (Bộ Y tế) phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức "Hội chợ 0 đồng" và "Đường hoa Tết 2026", nhằm mang đến không gian vui tươi, ấm áp và trao quà Tết cho bệnh nhân, người nhà đang điều trị tại bệnh viện.

Gian hàng 0 đồng tiếp sức bệnh nhân ung thư đón Tết - Ảnh 1.

Bệnh nhân ung thư nhận các phần quà tại gian hàng 0 đồng trong khuôn viên bệnh viện

Chương trình diễn ra trong khuôn viên Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, với 15 gian hàng với mục đích sẻ chia, trao yêu thương tới người bệnh ung thư thông qua những phần quà, những hoạt động mang đậm không khí Tết đến, xuân về.

Khoảng 3.000 phần quà tại gian hàng 0 đồng do các cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ được trao đến tay bệnh nhân thông qua phiếu mua hàng đã phát trước đó. Bên cạnh đó, một doanh nghiệp cũng dành tặng 230 triệu đồng hỗ trợ một số bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, góp phần giúp các em và gia đình thêm vững tâm trong quá trình chữa bệnh.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, PGS-TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K, cho biết bên cạnh nhiệm vụ khám, chữa bệnh, bệnh viện luôn chú trọng các hoạt động hỗ trợ tinh thần, chia sẻ khó khăn với người bệnh và gia đình. Theo ông, hành trình điều trị ung thư kéo dài, nhiều thử thách, không chỉ với bệnh nhân mà cả người thân đi cùng.

"Chúng tôi mong muốn bệnh viện không chỉ là nơi điều trị bệnh tật, mà còn là nơi mang lại niềm vui, sự ấm áp, giúp người bệnh thêm lạc quan và có động lực vượt qua khó khăn"- PGS Bình nói.

Gian hàng 0 đồng tiếp sức bệnh nhân ung thư đón Tết - Ảnh 2.

Bệnh nhân ung thư nhận quà trong chương trình thiện nguyện

Theo Bệnh viện K, đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tăng cường sự gắn kết, sẻ chia giữa đội ngũ y, bác sĩ với bệnh nhân và người nhà, đặc biệt trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sau "Hội chợ 0 đồng", bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình "Chuyến xe yêu thương" và "Bữa cơm Tất niên", với mong muốn giúp bệnh nhân và người nhà đón Tết Nguyên đán trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Sáng 29-1, chương trình hiến máu thường niên "Blouse trắng - Trái tim hồng" được tổ chức tại Bệnh viện Hữu Nghị, trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ điều trị và cấp cứu thường gia tăng vào thời điểm cận Tết Nguyên đán. Rất đông nhân viên y tế đã tham gia hiến máu.

Lan tỏa giá trị nhân ái cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 1.

Các y bác sĩ xếp hàng chờ đăng ký hiến máu cho người bệnh

Đây là hoạt động thường niên của bệnh viện nhằm kịp thời bổ sung nguồn máu dự trữ đang thiếu hụt, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên, nhân viên ngành y. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận 163 đơn vị máu. Nguồn máu này góp phần bảo đảm công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Bộ trưởng Bộ Y tế tiễn bệnh nhân về quê đón Tết trên chuyến xe "0 đồng"

Bộ trưởng Bộ Y tế tiễn bệnh nhân về quê đón Tết trên chuyến xe "0 đồng"

(NLĐO) - Chiều 1-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã tiễn bệnh nhân về quê trên những chuyến xe "0 đồng" tại Bệnh viện K, đưa 360 người bệnh và thân nhân về nhà đón Tết Giáp Thìn

Cuộc thi viết "NGƯỜI THẦY THUỐC TRONG TÔI": Những chuyến xe cứu thương 0 đồng ở Thanh Nho

Gần 11 năm nay, chiếc xe cứu thương đặc biệt của một phó trưởng trạm y tế ở tỉnh Nghệ An miệt mài lăn bánh để kịp chuyển tuyến những ca bệnh nặng, giúp nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ấm lòng người bệnh ở phiên chợ 0 đồng

(NLĐO)- Phiên chợ đặc biệt này chia sẻ tấm lòng yêu thương đến người bệnh, góp phần chăm lo đời sống người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, không nơi nương tựa.

    Thông báo