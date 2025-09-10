HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Bác sĩ nội trú và màn gọi tên chọn ngành lan tỏa trên mạng xã hội

N.Dung

(NLĐO) - Màn gọi tên chọn chuyên ngành của các tân bác sĩ nội trú tại “Match Day” Trường Đại học Y Hà Nội bất ngờ gây bùng nổ, lan tỏa khắp mạng xã hội.

Đoạn clip ghi lại sự kiện chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội bất ngờ lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận.

Màn gọi tên chọn ngành bác sĩ nội trú gây bão mạng xã hội tại Trường Đại học Y Hà Nội - Ảnh 1.

Bác sĩ đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU

Khoảnh khắc bác sĩ nội trú chọn ngành "gây sốt" mạng xã hội

Nhiều ý kiến bày tỏ sự tự hào khi chứng kiến khoảnh khắc các tân bác sĩ nội trú lần lượt hô vang tên và lựa chọn ngành học.

"Tinh hoa đất nước hội tụ ở đây"- một tài khoản bình luận. Người khác viết: "Nhìn các em chọn ngành mà thấy rõ niềm đam mê và trách nhiệm với nghề".

Không ít ý kiến cũng đánh giá cao sự quyết đoán của top 10 thí sinh xuất sắc khi đa phần lựa chọn các chuyên ngành "đinh" như sản phụ khoa, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, tạo hình thẩm mỹ.

Một số bình luận hài hước ví "màn gọi tên chọn ngành hồi hộp chẳng khác nào chung kết một gameshow" hay "xem còn cuốn hơn thi hoa hậu"...

Màn gọi tên chọn ngành bác sĩ nội trú gây bão mạng xã hội tại Trường Đại học Y Hà Nội - Ảnh 2.
Màn gọi tên chọn ngành bác sĩ nội trú gây bão mạng xã hội tại Trường Đại học Y Hà Nội - Ảnh 3.
Màn gọi tên chọn ngành bác sĩ nội trú gây bão mạng xã hội tại Trường Đại học Y Hà Nội - Ảnh 4.
Màn gọi tên chọn ngành bác sĩ nội trú gây bão mạng xã hội tại Trường Đại học Y Hà Nội - Ảnh 5.
Màn gọi tên chọn ngành bác sĩ nội trú gây bão mạng xã hội tại Trường Đại học Y Hà Nội - Ảnh 6.
Màn gọi tên chọn ngành bác sĩ nội trú gây bão mạng xã hội tại Trường Đại học Y Hà Nội - Ảnh 7.

“Match Day” - hoạt động thường niên để bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội đăng ký chuyên ngành sau kỳ thi

Sự kiện diễn ra chiều 9-9 trong khuôn khổ "Match Day" – hoạt động thường niên để bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội đăng ký chuyên ngành sau kỳ thi khó khăn nhất ngành y.

Có lẽ vì thế mà sự kiện Match Day không chỉ để lại dấu ấn tại hội trường Đại học Y Hà Nội, mà còn trở thành chủ đề được cộng đồng mạng chia sẻ, bàn luận sôi nổi. Chương trình bác sĩ nội trú được xem là bậc đào tạo danh giá nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam.

Theo quy định, các tân bác sĩ nội trú lần lượt bước lên sân khấu, hô tên và số thứ tự theo điểm thi, sau đó chọn chuyên ngành hiển thị trên màn hình. Người đạt điểm cao nhất được quyền chọn đầu tiên.

Bác sĩ nội trú và màn gọi tên chọn ngành lan tỏa trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Khi đủ chỉ tiêu, chuyên ngành sẽ đóng lại

Khi đủ chỉ tiêu, chuyên ngành sẽ đóng lại, buộc những thí sinh phía sau chuyển sang lựa chọn khác.

Ngày Match Day năm nay ghi nhận sức hút lớn của Sản phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình. Trong 20 thí sinh điểm cao nhất, 7 người chọn Sản phụ khoa, 4 người chọn Phẫu thuật tạo hình, trong khi chuyên ngành này chỉ có 6 chỉ tiêu.

Chính vì thế từ vị trí thứ 30 trở xuống, các thí sinh không còn cơ hội đăng ký nếu trước đó dự định chọn Phẫu thuật tạo hình.

Clip đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội. Nguồn: HMU

Thủ khoa của kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 50 là bác sĩ Vũ Ngọc Duy, với điểm số 25,09/30. Trước đó, Duy cũng tốt nghiệp ngành bác sĩ y khoa Trường ĐH Y Hà Nội, với điểm tổng kết 8,11/10.

Duy cho biết quyết định theo ngành y xuất phát từ ảnh hưởng của mẹ – cũng là bác sĩ. Từ nhỏ em đã hiểu cuộc sống và công việc của bác sĩ nhiều hơn so với các ngành khác, nên đã chọn học ngành y. Với quyền ưu tiên đầu tiên, Duy quyết định chọn ngành Sản phụ khoa.

Trong số 426 chỉ tiêu nội trú năm nay, chuyên ngành Sản phụ khoa với chỉ 15 chỉ tiêu (bộ môn Sản phụ khoa tại Đại học Y Hà Nội lấy 13 chỉ tiêu, Sở Y tế tỉnh Lào Cai 2 chỉ tiêu), là một trong những "điểm nóng", thu hút sự chú ý của nhiều sinh viên xuất sắc.

Lý do bác sĩ bỏ chương trình nội trú Đại học Y Hà Nội

Có hai bác sĩ đã không chọn chuyên ngành nào. Trong số này, dư luận dậy sóng khi đoạn clip ghi lại cảnh Nguyễn Đình Hoàng (sinh năm 2001), tân bác sĩ có số thứ tự 61, không đăng ký chuyên ngành tại sự kiện Match Day.

Tân bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Hoàng (sinh năm 2001), sinh viên khóa 50 Trường Đại học Y Hà Nội và cũng sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng.

Nguyễn Đình Hoàng, tân bác sĩ nội trú số thứ tự 61 không chọn chuyên ngành nào tại sự kiện Match Day của Trường Đại học Y Hà Nội - Nguồn: HMU

Được biết, trong tháng 8 vừa qua, Nguyễn Đình Hoàng đã trúng tuyển đồng thời chương trình bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội (thứ hạng 61) và Trường Đại học VinUni (thứ hạng 1).

Tân bác sĩ đã quyết định chọn chương trình nội trú chuyên ngành Gây mê hồi sức tại Trường Đại học VinUni.

Từ 1974, Trường Đại học Y Hà Nội được Bộ Y tế giao đào tạo bác sĩ nội trú, nhằm cung cấp bác sĩ giỏi, đồng thời đào tạo giảng viên chất lượng cao. Trong hơn 50 năm qua, trường đã đào tạo hơn 5.000 bác sĩ nội trú, nhiều người trở thành lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành của Bộ Y tế, bệnh viện trung ương và tỉnh, góp phần nâng tầm y học Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Để tham gia bậc đào tạo bác sĩ nội trú, các bác sĩ tốt nghiệp ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt được dự kỳ thi bác sĩ nội trú ngay sau khi tốt nghiệp. Thí sinh trúng tuyển sẽ trở thành học viên bác sĩ nội trú, đào tạo toàn thời gian 3 năm tại trường và cơ sở thực hành.

