Sáng 5-9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026, đồng thời nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho 9 chương trình đào tạo và Giấy chứng nhận xếp hạng đối sánh UPM cho 2 chương trình.

Lễ trao Giấy chứng nhận xếp hạng đối sánh UPM 2 chương trình đào tạo. Ảnh: Thanh Huyền

Theo GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường, tháng 6 vừa qua, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã đánh giá 9 chương trình, gồm 5 ngành đại học (dinh dưỡng, y tế công cộng, kỹ thuật xét nghiệm y học, khúc xạ nhãn khoa, bác sĩ răng hàm mặt) và 4 ngành thạc sĩ (dinh dưỡng, y học dự phòng, răng hàm mặt, kỹ thuật xét nghiệm y học).

Kết quả cho thấy tỉ lệ tiêu chí đạt yêu cầu từ 92-96%, nổi bật ở chất lượng đầu ra, cơ sở vật chất và nghiên cứu khoa học. Sau thẩm định, Hội đồng kiểm định đã công nhận và cấp Giấy chứng nhận kiểm định có hiệu lực 5 năm, từ 3-9-2025 đến 3-9-2030.

Ngày 29-8 vừa qua, Viện Đổi mới sáng tạo UPM thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam công bố kết quả xếp hạng đối sánh quốc tế. Hai chương trình đào tạo là bác sĩ y khoa và thạc sĩ dinh dưỡng của Đại học Y Hà Nội được đánh giá đạt mức 5 sao theo định hướng nghiên cứu.

Trước đó, năm 2023, nhà trường cũng được UPM công nhận là cơ sở giáo dục đạt chuẩn 5 sao.

UPM hiện là hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng giáo dục với gần 150 cơ sở và chương trình thuộc 12 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.

Trường Đại học Y Hà Nội kết nối trực tuyến với toàn bộ cơ sở giáo dục trong lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Thanh Huyền

Tại buổi lễ, GS Tú chúc mừng các đơn vị có chương trình được kiểm định và xếp hạng 5 sao. Ông khẳng định nhà trường kiên định lấy chất lượng thực sự làm thước đo đào tạo nhân lực y tế, với đội ngũ lãnh đạo năng động, chiến lược phát triển gắn chặt thực tiễn, hướng đến hội nhập quốc tế.

Theo GS Tú, kết quả kiểm định và xếp hạng lần này khẳng định vị thế của Đại học Y Hà Nội trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.