Sức khỏe

Bác sĩ Việt Nam mở kịp đường thở cứu người đàn ông Campuchia

Hải Yến

(NLĐO) - Khối u kích thước 11cm gây bít đường thở cụ ông người Campuchia vừa được các bác sĩ Việt Nam phẫu thuật cứu kịp.

Ngày 19-8, BSCKII Vũ Thị Thu Hương, Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cho hay các bác sĩ tại đây vừa kịp thời phẫu thuật cứu cụ ông 75 tuổi người Campuchia bị khối u chèn ép nghẹt đường thở.

Bác sĩ Việt Nam mở kịp đường thở cứu người đàn ông Campuchia - Ảnh 1.

Sau 3 giờ, ca phẫu thuật thành công

Theo BS Hương, trước khi nhập viện điều trị, bệnh nhân chỉ cảm thấy khó thở từng cơn nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Gần đây, trong quá trình kiểm tra, tái khám bệnh nền (suy giáp, tăng huyết áp, đã đặt stent), bác sĩ phát hiện khối u chèn ép gần kín đường thở. 

Kết quả chụp CT cho thấy một khối u kích thước gần 11 cm kéo từ cổ xuống ngực, chèn ép nghiêm trọng khí quản, xâm lấn tuyến giáp và dính sát các mạch máu lớn. Đoạn khí quản hẹp nhất chỉ còn khoảng 4,35 mm, mức hẹp nặng, rất khó kiểm soát đường thở. Trên phim chụp còn ghi nhận nhiều tổn thương rải rác ở phổi, nghi ngờ ung thư đã lan rộng.

Ca phẫu thuật căng thẳng

Nhận thấy ca bệnh phức tạp, đặc biệt trong gây mê và mở đường thở, các bác sĩ đã hội chẩn toàn bệnh viện. PGS-TS-BS Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực-Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết ca bệnh rất nghiêm trọng, u xâm lấn đến các mạch máu lớn và chèn ép đường thở, nguy cơ tử vong nếu không can thiệp kịp thời. 

BS Hương cho biết thêm đặt nội khí quản theo cách thông thường là bất khả thi, có thể dẫn đến tử vong ngay trên bàn mổ. "Sau khi giải thích rõ mức độ nguy hiểm và chọn cách mổ nguy cơ cao, người bệnh và gia đồng ý ca phẫu thuật "sinh tử" với phương án dự phòng mọi tình huống xấu nhất" - BS Hương cho hay. 

Các bác sĩ rạch da hình chữ T từ cổ xuống ngực, chẻ bán phần xương ức, mở đường vào trung thất. Trong quá trình này, một phần mô u đã được cắt gọn và sinh thiết xác định ung thư ác tính. Ngay sau đó, toàn bộ khối u trung thất cùng tuyến giáp được cắt bỏ, bảo tồn tối đa các mạch máu lớn, kiểm soát cầm máu chặt chẽ.

Ca mổ kéo dài khoảng 3 giờ nhưng lượng máu mất chỉ khoảng 450 ml. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển thẳng về Khoa Ngoại lồng ngực, không cần nằm hồi sức tích cực. Chỉ vài ngày sau, ông có thể hít thở sâu, ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường, không còn cảm giác khó thở, có thể trò chuyện thoải mái với người thân.



khối u khổng lồ chẻ xương ức bác sĩ Việt Nam bệnh nhân Campuchia khối u phẫu thuật cứu bệnh nhân
