HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Bạch tuộc quái vật dài 19 m lộ diện ở Nhật Bản

(NLĐO) - Những con bạch tuộc to như cá voi từng là loài săn mồi hàng đầu ở một số vùng biển kỷ Phấn Trắng.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Hokkaido (Nhật Bản) đã phân tích 27 mẫu vật mỏ bạch tuộc hóa thạch có niên đại từ 72-100 triệu năm trước và có phát hiện gây sốc: Một số con trong số đó từng có thân hình dài đến 19 m, không khác gì những thủy quái được mô tả trong thần thoại.

Bạch tuộc vốn là động vật thân mềm nên cơ thể của chúng khó lòng được lưu giữ dưới dạng hóa thạch. Tuy nhiên, chúng vẫn có một thứ cứng cáp: Chiếc mỏ giống như mỏ vẹt.

Đó là những gì mà các nhà khoa học Nhật Bản đã sử dụng để nghiên cứu về các loài bạch tuộc cổ đại. Họ đã phân tích 15 mỏ bạch tuộc hóa thạch được lưu giữ trong các bảo tàng và 12 hóa thạch khác được khai quật gần đây.

Bạch tuộc quái vật dài 19 m lộ diện ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Bạch tuộc khổng lồ kỷ Phấn Trắng - Ảnh đồ họa: ĐẠI HỌC HOKKAIDO

Theo bài công bố trên tạp chí Science, tất cả mẫu vật này đều thuộc về 2 loài Nanaimoteuthis jeletzkyi và Nanaimoteuthis haggarti đã biết, là những loài bạch tuộc cổ đại sống vào kỷ Phấn Trắng, cũng là kỷ nguyên hoàng kim của khủng long.

Từ chiếc mỏ này, các tác giả đã ước tính kích thước thân hình của con vật dựa trên các mô hình chi tiết. Kết quả gây sốc: Trong 2 loài đó, loài lớn hơn Nanaimoteuthis haggarti - với hóa thạch từng được tìm thấy tại Nhật Bản và Canada - có chiều dài tới 7-19m.

Để dễ hình dung, hầu hết các ước tính về kích thước của siêu cá mập Megalodon đã tuyệt chủng là khoảng 13-18 m, trong khi loài thương long (mosasaur) lớn nhất được biết đến có kích thước tối đa là 17 m.

Loài động vật thân mềm lớn nhất thế giới còn sống là mực khổng lồ, có thể dài tới 12-13 m, trong khi động vật lớn nhất hiện tại là cá voi xanh, có thể hơn 30 m.

Với chiều dài đó và cấu trúc cơ thể của bạch tuộc, thủy quái Nanaimoteuthis haggarti gần như chắc chắn là động vật đứng đầu chuỗi thức ăn tại những vùng biển mà chúng từng sinh sống.

Nguy hiểm hơn, nó có thể rất thông minh. Một số hóa thạch, đặc biệt là các mẫu lớn nhất, bị mòn nhiều hơn ở một bên, có thể là bằng chứng về tính "thuận tay", tức một bên cơ thể hoạt động linh hoạt hơn giống như ở con người.

Điều này chỉ có thể xuất hiện ở một sinh vật có bộ não phát triển, khả năng nhận thức cao.

Phát hiện mới này cho thấy "bạch tuộc quái vật" khổng lồ và tinh quái trong thần thoại, phim ảnh có lẽ không chỉ là chuyện giả tưởng.

Sau 2.200 năm, một thứ từ "tàu ma" vẫn nguyên vẹn

quái vật hóa thạch kỷ Phấn trắng khủng long bạch tuộc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo