Bí ẩn sinh vật người nói là họ bạch tuộc, người cho là sứa, giun

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi tiến sĩ Prescott Vayda từ Đại học Virginia Tech (Mỹ) đã vén bức màn bí ẩn về Salterella, một sinh vật khiến các nhà khoa học hoang mang trong hơn một thế kỷ rưỡi vì không biết đặt nó vào đâu trên cây tiến hóa của động vật Trái Đất.

Được phát hiện từ giữa thế kỷ 19, Salterella ban đầu được cho là thuộc nhóm tổ tiên của bạch tuộc và mực ngày nay.

Sau đó, một nhóm nghiên cứu khác bác bỏ lập luận này, xếp lại Salterella vào nhóm sinh vật có quan hệ gần gũi với sên biển. Câu chuyện ngày càng phức tạp khi 2 nhóm khác lần lượt xếp sinh vật kỳ lạ này vào nhóm của sứa và giun.

Đến thập niên 70 của thế kỷ trước, một nhà nghiên cứu đã tạo ra một phân loại mới cho Salterella, cho nó nằm cùng với một sinh vật kỳ quái khác mang tên Volborthella.

Một mẫu hóa thạch sinh vật bí ẩn Salterella được khai quật ở Canada - Ảnh: ĐẠI HỌC VIRGINIA TECH

Giờ đây, sau hơn nửa thế kỷ "bị lãng quên, ngắt kết nối và bị hiểu lầm" - theo như mô tả của tiến sĩ Vayda - các cuộc phân tích mới cho thấy nó và cả Volborthella là một thành viên cổ xưa của nhóm Cnidaria (ngành Ruột khoang).

Nhóm sinh vật này gồm hơn 9.000 loài còn sống, bao gồm san hô, sứa và hải quỳ.

Kết quả này đến từ cuộc phân tích một số mẫu vật được khai quật ở Mỹ và Canada, vốn thuộc lục địa cổ Laurentia trong giai đoạn đầu kỷ Cambri, là thời điểm mà Salterella tồn tại.

Vào thời điểm đó - khoảng 540 triệu năm về trước, sinh vật này đông đảo đến nỗi hóa thạch của nó giờ đây xuất hiện khắp nơi, phong phú đến mức giới khoa học dùng chúng như công cụ để xác định niên đại các lớp địa chất.

Salterella đã đi ngược lại xu hướng "hoặc này hoặc kia" của các sinh vật cùng thời, tức chọn một trong hai chiến lược - sinh khoáng hóa hoặc ngưng kết - để xây dựng lớp vỏ hoặc bộ xương bảo vệ.

Thay vào đó, nó phát triển một lớp vỏ hình nón bao quanh cơ thể và sau đó nhồi đầy khoang vỏ bằng các khoáng chất được lựa chọn kỹ lưỡng để tạo thành lớp lót bên trong vừa khít. Chính điều đó đã gây bối rối cho việc tìm vị trí cho nó trên cây sự sống.

Vì vậy, theo bài công bố trên tạp chí khoa học Journal of Paleontology, việc kết nối lại mảnh ghép tiến hóa độc đáo và đã mất từ lâu này có thể đưa đến những câu trả lời mới về lý do và cách thức sinh vật Trái Đất bắt đầu hình thành vỏ và bộ xương.







