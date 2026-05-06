Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa ngập cành cây, trông như bãi chông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa ngập cành cây, trông như bãi chông

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nhiều cành cây từ các cơn bão năm 2025 dạt vào bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa chưa được dọn dẹp hết, có nơi trông như bãi chông "bẫy" khách tắm biển

Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc bãi biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa), một trong những bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa, xuất hiện nhiều rác là các thân cây, rễ cây... dọc bãi cát, đặc biệt sát với bờ kè bê tông, trông như những "bãi chông".

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa vẫn ngập cành cây, trông như "bãi chông" - Ảnh 1.

Hình ảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa ngập rác là cành, gốc cây trông như "bãi chông"

Khu vực tập trung nhiều nhất là dọc bãi cát khu vực cống Phúc Ngư về khu nghỉ dưỡng Flamingo Hải Tiến. Tại khu vực này, qua quan sát dễ dàng nhận thấy rất nhiều gốc cây nằm trên bãi cát, nhiều nơi tập trung dày đặc, có nhiều cành sắc nhọn nhô cao hơn bãi cát trông như bãi chông.

Người dân địa phương cho biết những cành, gốc cây này đã xuất hiện từ sau các cơn bão xảy ra cuối năm 2025. Mặc dù một lượng lớn rác đã được lực lượng chức năng dọn dẹp, thế nhưng số cây, cành cây này có thể đã chìm dưới cát, nay mới trồi lên.

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa vẫn ngập cành cây, trông như "bãi chông" - Ảnh 2.

Rất nhiều cành cây sắc nhọn trồi lên khỏi bãi cát

"Hiện nay đang vào mùa du lịch, khách tắm biển rất đông, nếu những gốc cây, cành cây này không sớm được dọn dẹp sẽ rất nguy hiểm cho du khách tắm biển, đặc biệt là những khách ở nơi khác tới. Bởi, khi thủy triều lên, khu vực này chìm sâu dưới nước, sẽ không thể nhìn thấy"- một người dân địa phương cho hay.

Về việc này, UBND xã Hoằng Tiến cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025 khiến một lượng lớn rác thải từ ngoài khơi và các cửa sông dạt vào bờ. Ngay sau khi bão tan, lực lượng chức năng đã cho dọn dẹp.

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa vẫn ngập cành cây, trông như "bãi chông" - Ảnh 3.
Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa vẫn ngập cành cây, trông như "bãi chông" - Ảnh 4.
Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa vẫn ngập cành cây, trông như "bãi chông" - Ảnh 5.
Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa vẫn ngập cành cây, trông như "bãi chông" - Ảnh 6.

Nếu không sớm được dọn dẹp, bãi rác này tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho du khách tắm biển

"Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều gốc cây bị vùi sâu dưới cát, khó xử lý bằng phương pháp thủ công. Địa phương đang lên phương án sử dụng phương tiện cơ giới để đào, kéo toàn bộ số gốc cây này để tạo không gian thông thoáng cho bãi biển, đảm bảo an toàn cho du khách"- đại diện UBND xã Hoằng Tiến cho hay.

Bãi biển Hải Tiến nằm trên địa bàn 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Nhờ có bãi biển đẹp, cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng đồng bộ, Hải Tiến trong những năm qua là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất mùa hè của Thanh Hóa (chỉ sau Sầm Sơn), đón được hàng triệu lượt khách, doanh thu hàng ngàn tỉ đồng. Năm 2026, du lịch Hải Tiến đặt mục tiêu đón 2,3 triệu lượt khách, doanh thu 4.700 tỉ đồng.


Tin liên quan

Sau bão số 10 Bualoi, bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa xuất hiện điều khó tin

Sau bão số 10 Bualoi, bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa xuất hiện điều khó tin

(NLĐO)- Một cảnh tượng khó tin xuất hiện trên bãi biển Hải Tiến ở Thanh Hóa sau bão số 10 Bualoi, khiến địa phương đang đau đầu tìm phương án xử lý

Bãi biển nổi tiếng miền Bắc vẫn tơi tả hơn 2 tháng bão đi qua

(NLĐO)- Bão đã qua đi hơn 2 tháng, thế nhưng cảnh tơi tả, đổ nát ở Sầm Sơn (Thanh Hóa), một trong những bãi biển nổi tiếng miền Bắc vẫn còn hiện hữu.

Công an vào cuộc xử lý vụ xe công nông chở rác đổ ra bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Trong quá trình dọn dẹp bãi biển, người đàn ông ở Thanh Hóa đã thuê công nông vận chuyển, đổ rác ngược trở lại biển Hải Tiến khiến nhiều người bất bình

tỉnh Thanh Hóa bãi biển Hải Tiến mùa du lịch bãi biển nổi tiếng biển ngập rác bãi chông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo