Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa ngập cành cây, trông như bãi chông

Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc bãi biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa), một trong những bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa, xuất hiện nhiều rác là các thân cây, rễ cây... dọc bãi cát, đặc biệt sát với bờ kè bê tông, trông như những "bãi chông".

Hình ảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa ngập rác là cành, gốc cây trông như "bãi chông"

Khu vực tập trung nhiều nhất là dọc bãi cát khu vực cống Phúc Ngư về khu nghỉ dưỡng Flamingo Hải Tiến. Tại khu vực này, qua quan sát dễ dàng nhận thấy rất nhiều gốc cây nằm trên bãi cát, nhiều nơi tập trung dày đặc, có nhiều cành sắc nhọn nhô cao hơn bãi cát trông như bãi chông.

Người dân địa phương cho biết những cành, gốc cây này đã xuất hiện từ sau các cơn bão xảy ra cuối năm 2025. Mặc dù một lượng lớn rác đã được lực lượng chức năng dọn dẹp, thế nhưng số cây, cành cây này có thể đã chìm dưới cát, nay mới trồi lên.

Rất nhiều cành cây sắc nhọn trồi lên khỏi bãi cát

"Hiện nay đang vào mùa du lịch, khách tắm biển rất đông, nếu những gốc cây, cành cây này không sớm được dọn dẹp sẽ rất nguy hiểm cho du khách tắm biển, đặc biệt là những khách ở nơi khác tới. Bởi, khi thủy triều lên, khu vực này chìm sâu dưới nước, sẽ không thể nhìn thấy"- một người dân địa phương cho hay.

Về việc này, UBND xã Hoằng Tiến cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025 khiến một lượng lớn rác thải từ ngoài khơi và các cửa sông dạt vào bờ. Ngay sau khi bão tan, lực lượng chức năng đã cho dọn dẹp.

Nếu không sớm được dọn dẹp, bãi rác này tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho du khách tắm biển



"Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều gốc cây bị vùi sâu dưới cát, khó xử lý bằng phương pháp thủ công. Địa phương đang lên phương án sử dụng phương tiện cơ giới để đào, kéo toàn bộ số gốc cây này để tạo không gian thông thoáng cho bãi biển, đảm bảo an toàn cho du khách"- đại diện UBND xã Hoằng Tiến cho hay.

Bãi biển Hải Tiến nằm trên địa bàn 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Nhờ có bãi biển đẹp, cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng đồng bộ, Hải Tiến trong những năm qua là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất mùa hè của Thanh Hóa (chỉ sau Sầm Sơn), đón được hàng triệu lượt khách, doanh thu hàng ngàn tỉ đồng. Năm 2026, du lịch Hải Tiến đặt mục tiêu đón 2,3 triệu lượt khách, doanh thu 4.700 tỉ đồng.



