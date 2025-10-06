Sau bão số 10 Bualoi, bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa xuất hiện điều khó tin

Sau khi bão số 10 Bualoi quét qua, hàng km bờ biển Hải Tiến - một bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa ở xã Hoằng Tiến - bị sóng biển đánh tan hoang, gây thiệt hại nặng nề.

Cảnh tượng khó tin ở bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa sau bão số 10 Bualoi

Không những thế, sau khi bão tan, dọc bãi biển Hải Tiến lại xuất hiện cảnh tượng khó tin khi có hàng trăm tấn rác gồm củi, gỗ, cành cây, đồ đạc... từ đâu đổ về bao phủ kín bãi tắm nhìn như những bãi chông, gây nguy hiểm, mất cảnh quan bờ biển.

Chính quyền xã Hoằng Tiến đang lên phương án để xử lý "núi rác khổng lồ" này. Tuy nhiên, do những ngày qua thời tiết vẫn còn mưa, đồng thời lo việc bão số 11 Matmo có thể ảnh hưởng tới Thanh Hóa, vì thế việc dọn dẹp bờ biển chưa được triển khai.

Hình ảnh bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa ngập trong núi rác sau bão số 10:

Dọc chiều dài bãi biển Hải Tiến (thuộc 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đang bị rác bủa vây

Hình ảnh mất mỹ quan ở biển Hải Tiến khi bão đi qua

Toàn bộ bãi cát mặt biển gần như bị rác thải là những gốc cây, khúc gỗ, củi ở đâu tràn về phủ kín

Nhiều gốc cây lớn, gỗ chất thành đồng dọc bờ biển tạo thành những bãi chông

Một gốc cây lớn trôi dạt nằm trên bãi biển Hải Tiến

Thậm chí có những gốc cây to như thế này đã bị sóng đánh bật lên qua bờ kè

Chính quyền xã Hải Tiến đang lên phương án đưa rác lên bờ để xử lý

Một người dân xã Hải Tiến ra biển đi tìm những khúc gỗ có giá trị để bán. Theo người này, đã có người vớt được khúc gỗ lớn, bán được cả chục triệu đồng

Theo chính quyền địa phương, ước có hàng trăm tấn rác đã trôi dạt vào bờ biển sau bão số 10

Những con chim hồng hạc được dựng để tạo điểm nhấn ở bãi biển đã bị sóng đánh hư hỏng giữa mênh mông rác