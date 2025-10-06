Sau bão số 10 Bualoi, bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa xuất hiện điều khó tin

Sau khi bão số 10 Bualoi quét qua, hàng km bờ biển Hải Tiến - một bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa ở xã Hoằng Tiến - bị sóng biển đánh tan hoang, gây thiệt hại nặng nề.
Không những thế, sau khi bão tan, dọc bãi biển Hải Tiến lại xuất hiện cảnh tượng khó tin khi có hàng trăm tấn rác gồm củi, gỗ, cành cây, đồ đạc... từ đâu đổ về bao phủ kín bãi tắm nhìn như những bãi chông, gây nguy hiểm, mất cảnh quan bờ biển.
Chính quyền xã Hoằng Tiến đang lên phương án để xử lý "núi rác khổng lồ" này. Tuy nhiên, do những ngày qua thời tiết vẫn còn mưa, đồng thời lo việc bão số 11 Matmo có thể ảnh hưởng tới Thanh Hóa, vì thế việc dọn dẹp bờ biển chưa được triển khai.
Hình ảnh bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa ngập trong núi rác sau bão số 10:
Nhiều gốc cây lớn, gỗ chất thành đồng dọc bờ biển tạo thành những bãi chông
Theo chính quyền địa phương, ước có hàng trăm tấn rác đã trôi dạt vào bờ biển sau bão số 10
Clip biển Hải Tiến ngập trong biển rác sau bão số 10
Bình luận (0)