Bãi biển sạch đẹp nhờ "chủ nhật xanh"

Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An có bờ biển dài hơn 10 km với bãi tắm đẹp, là điểm đến hấp dẫn của du khách. Mỗi năm, Cửa Lò thu hút hàng triệu lượt du khách đến nghỉ dưỡng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ môi trường trong sạch cho biển, từ nhiều năm nay, UBND thị xã Cửa Lò đã phát động chương trình "Ngày chủ nhật xanh - chung tay làm sạch bãi biển", nhằm giữ bãi biển xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường.



Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò - cho biết sau những đợt mưa gió lớn, rác thải từ biển trôi dạt vào bờ rất nhiều. Phường phải huy động người dân phối hợp với lực lượng biên phòng tiến hành thu gom. Có những tháng cao điểm, phường tổ chức 4-5 buổi vệ sinh, thu dọn rác thải dọc bãi biển. Tại Cửa Lò, nhiều địa phương còn thành lập hẳn tổ chuyên trách để xử lý rác thải và các sự cố đột xuất xảy ra trên bãi biển.

Người dân Cửa Lò tham gia “Ngày chủ nhật xanh - chung tay làm sạch bãi biển”

Theo ông Hoàng Thái Sơn, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cửa Lò, nhiều năm nay, Ủy ban MTTQ thị xã đã phát động chương trình "Ngày chủ nhật xanh - chung tay làm sạch bãi biển". "Vào ngày chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng, chúng tôi huy động người dân tham gia thu dọn, nhặt rác dọc bãi biển. Dịp cao điểm, lễ, Tết, du khách đến tham quan đông thì trong tháng có thể phát động 2-3 ngày chủ nhật xanh. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, ngoài việc làm sạch đẹp biển còn giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sống hòa mình với thiên nhiên" - ông Sơn nhận xét.

Ngoài Cửa Lò, nhiều địa phương có biển khác ở Nghệ An như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hoàng Mai cũng triển khai chương trình "Ngày chủ nhật xanh - chung tay làm sạch bãi biển"; được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Nhờ phong trào này mà 82 km bờ biển ở Nghệ An luôn sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, nhìn nhận: "Qua đó, chúng tôi đã thu gom, phân loại được hàng trăm tấn rác thải đại dương trôi dạt vào bờ, góp phần tạo nên môi trường biển luôn xanh - sạch - đẹp".