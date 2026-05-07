HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

"Bãi chông" ở bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa đang được dọn dẹp

Tuấn Minh

(NLĐO)- Ngay sau khi báo chí phản ánh, chính quyền xã Hoằng Tiến đã huy động lực lượng, máy móc dọn dẹp gốc, cành cây như "bãi chông" ở bãi biển

Sáng 7-5, chính quyền xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công ty môi trường huy động nhân lực, máy móc ra dọn dẹp rác là cành, gốc cây trên bãi biển Hải Tiến sau khi báo chí lên tiếng.

"Bãi chông" ở bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa đang được dọn dẹp - Ảnh 1.

Chính quyền xã Hoằng Tiến huy động lực lượng ra dọn rác ở bãi biển Hải Tiến sau khi báo chí phản ánh

Theo đó, lực lượng chức năng đã đưa máy múc tới đào những gốc, cành cây vùi trong cát trông như bãi chông, đưa lên ô tô để mang đi xử lý, đồng thời dọn dẹp, vệ sinh bãi cát. Việc dọn dẹp, theo chính quyền xã Hoằng Tiến, sẽ xong trong ngày 7-5.

"Trước mùa du lịch, chính quyền địa phương đã dọn dẹp, chỉnh trang lại bãi biển. Tuy nhiên, có một số đoạn cành, gốc cây vùi trong cát đến nay mới lộ ra. Sau khi có thông tin báo chí phản ánh, chúng tôi đã tiến hành dọn dẹp ngay"- đại diện xã Hoằng Tiến cho hay.

"Bãi chông" ở bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa đang được dọn dẹp - Ảnh 2.

Những gốc cây lớn đã được cho lên xe ô tô đưa đi xử lý

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, dọc bãi biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa), một trong những bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa, xuất hiện nhiều rác là các thân cây, rễ cây... dọc bãi cát, đặc biệt sát với bờ kè bê tông, trông như những "bãi chông".

Ghi nhận thực tế hôm 5-5, khu vực tập trung nhiều nhất là dọc bãi cát khu vực cống Phúc Ngư về khu nghỉ dưỡng Flamingo Hải Tiến. Tại khu vực này, qua quan sát dễ dàng nhận thấy rất nhiều gốc cây nằm trên bãi cát, nhiều nơi tập trung dày đặc, có nhiều cành sắc nhọn nhô cao hơn bãi cát trông như bãi chông.

"Bãi chông" ở bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa đang được dọn dẹp - Ảnh 3.

Bãi biển Hải Tiến sau khi "bãi chông" được dọn dẹp

Người dân địa phương cho biết những cành, gốc cây này đã xuất hiện từ sau các cơn bão xảy ra cuối năm 2025. Mặc dù một lượng lớn rác đã được lực lượng chức năng dọn dẹp, thế nhưng số cây, cành cây này có thể đã chìm dưới cát, nay mới trồi lên.

"Bãi chông" ở bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa đang được dọn dẹp - Ảnh 4.

Hình ảnh bãi biển Hải Tiến lúc báo chí lên tiếng

Hải Tiến đang vào mùa du lịch, khách tắm biển rất đông, nếu những gốc cây, cành cây này không sớm được dọn dẹp sẽ rất nguy hiểm cho du khách tắm biển, đặc biệt là những khách ở nơi khác tới. Bởi, khi thủy triều lên, khu vực này chìm sâu dưới nước, sẽ không thể nhìn thấy.

Tin liên quan

Cận cảnh người dân và du khách đổ dồn về bãi biển Đà Nẵng chiều 30-4

Cận cảnh người dân và du khách đổ dồn về bãi biển Đà Nẵng chiều 30-4

(NLĐO) - Chiều 30-4, người dân và du khách đổ dồn về các bãi biển Đà Nẵng, tạo nên khung cảnh đông nghịt trong ngày nghỉ lễ đầu tiên.

Côn Đảo lần đầu có máy sàng cát vệ sinh bãi biển

(NLĐO)- Côn Đảo được trang bị máy sàng cát vệ sinh bãi biển, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và phát triển du lịch bền vững.

VIDEO: Biển Sầm Sơn ken đặc khách ngày đầu nghỉ lễ 30-4, 1-5

(NLĐO)- Dù thời tiết mát mẻ, nhưng hàng vạn du khách đã đổ về Sầm Sơn (Thanh Hóa) để tắm biển trong kỳ nghỉ lễ đầu tiên dịp 30-4 và 1-5

tỉnh Thanh Hóa biển Hải Tiến mùa du lịch bãi biển nổi tiếng bãi chông bãi biển Thanh Hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo