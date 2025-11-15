HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

"Bãi đáp” rộng 900 m của vật thể ngoài hành tinh lộ ra ở Quảng Đông

Anh Thư

(NLĐO) - Một vật thể ngoài hành tinh đã lao xuống khu vực nay là Trung Quốc, khoảng 11.700 năm trước, để lại miệng hố khổng lồ.

Trên một ngọn núi đá granite thuộc địa phận TP Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc, các nhà khoa học vừa phát hiện ra một hố va chạm khổng lồ, là "bãi đáp" của một vật thể ngoài hành tinh từng tấn công Trái Đất.

Vật thể này đã lao xuống Trái Đất chưa đầy 11.700 năm trước. Với đường kính lên đến 900 m, đây là hố va chạm lớn nhất được biết đến trong thế Toàn Tân (Holocene) của kỷ Đệ Tứ, là thời kỳ địa chất mà chúng ta đang sống.

"Bãi đáp” rộng 900 m của vật thể ngoài hành tinh lộ ra ở Quảng Đông - Ảnh 1.

"Bãi đáp" của vật thể ngoài hành tinh được phát hiện ở vùng núi ngoại ô TP Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc - Ảnh: Matter and Radiation at Extremes

Theo Sci-News, hố va chạm mới được đặt tên là Jinlin, theo tên một ngôi làng gần đó.

Một trong những đặc điểm đáng ngạc nhiên nhất từ miệng hố này là nó được bảo tồn rất tốt, đặc biệt là trong điều kiện gió mùa, lượng mưa lớn và độ ẩm cao của khu vực, vốn là những yếu tố này đều làm tăng tốc độ xói mòn.

Bên trong các lớp đá granite giúp bảo vệ và duy trì cấu trúc va chạm, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy nhiều mảnh thạch anh có các đặc điểm vi mô độc đáo, là bằng chứng rõ ràng cho thấy có một vật thể ngoài hành tinh đã lao mạnh xuống mặt đất.

Theo tiến sĩ Ming Chen, từ Trung tâm Khoa học và công nghệ áp suất cao (Trung Quốc), thành viên nhóm nghiên cứu, các mảnh thạch anh nói trên sở hữu các đặc điểm biến dạng phẳng được hình thành dưới áp suất cực lớn, chỉ có thể được giải thích bằng sóng xung kích do va chạm thiên thể.

Với đường kính 900 m, hố va chạm này lớn hơn nhiều hố va chạm lớn nhất thế Toàn Tân được biết đến trước đây là hố va chạm Macha rộng 300 m ở Nga.

Mặc dù vậy, vật thể ngoài hành tinh đã tạo ra chiếc hố này vẫn chỉ là một thiên thạch "nhỏ", bởi nếu một sao chổi lao xuống, hố va chạm phải rộng ít nhất 10 km.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra được bản chất của thiên thạch này, bao gồm nó được cấu tạo chủ yếu bằng sắt hay đá.

“Việc phát hiện ra hố va chạm trên Trái Đất có thể cung cấp cho chúng ta cơ sở khách quan hơn để hiểu về sự phân bố, quá trình tiến hóa địa chất, lịch sử va chạm và quy luật của các thiên thể ngoài Trái Đất nhỏ” - các tác giả kết luận.

Một vật thể chết mới vừa xuất hiện trên bầu trời

Một vật thể chết mới vừa xuất hiện trên bầu trời

(NLĐO) - Vật thể chết Ka LMC 1 chính là hình ảnh tương lai của Mặt Trời.

Thế giới còn một loài người khác chưa thực sự tuyệt chủng

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy cụm từ "loài người đã tuyệt chủng" không hoàn toàn đúng với người Neanderthal - ít nhất là về mặt di truyền.

Ba thứ quái dị đã hình thành trong giây đầu tiên của vũ trụ

(NLĐO) - Những gì xảy ra trong giai đoạn vũ trụ bị thống trị của vật chất nguyên thủy có thể đã tạo ra những vật thể ngoài sức tưởng tượng.

Trung Quốc vật thể ngoài hành tinh Quảng Đông hố va chạm
