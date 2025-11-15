HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Một vật thể chết mới vừa xuất hiện trên bầu trời

Anh Thư

(NLĐO) - Vật thể chết Ka LMC 1 chính là hình ảnh tương lai của Mặt Trời.

Trong quá trình nghiên cứu quang phổ các ngôi sao trong cụm sao cầu trẻ khổng lồ NGC 1866 thuộc Đám mây Magellan Lớn (LMC) - thiên hà vệ tinh của Milky Way (Ngân Hà) - các nhà khoa học đã phát hiện một tinh vân hành tinh mới. Vật thể tuyệt đẹp đó là những gì còn lại của một ngôi sao đã chết.

Một vật thể chết mới vừa xuất hiện trên bầu trời - Ảnh 1.

Tinh vân hành tinh Ka LMC 1 là một vật thể đã chết - Ảnh: NASA/ESA

Viết trên tạp chí khoa học Publications of the Astronomical Society of the Pacific, các nhà nghiên cứu cho biết họ đã đặt tên cho tinh vân hành tinh mới là Ka LMC 1.

Tinh vân hành tinh thực chất không liên quan gì đến các hành tinh. Đó là cách gọi sai lầm cổ xưa dành cho tàn dư của những ngôi sao có khối lượng nhỏ hoặc trung bình, giống như Mặt Trời của chúng ta hoặc lớn hơn không quá 8 lần.

Sau giai đoạn sao khổng lồ đỏ, ngôi sao sẽ sụp đổ, với phần lõi co cụm lại thành một sao lùn trắng bé nhỏ, trong khi các vật liệu còn lại được giải phóng thành một "lớp vỏ" khí ion hóa.

Điều đặc biệt ở đây là tinh vân hành tinh Ka LMC 1 dường như mang những đặc tính "không khớp" với cụm sao cầu trẻ mà nó trú ngụ.

NGC 1866 được tìm thấy ở rìa của Đám mây Magellan Lớn, cách Trái Đất khoảng 160.000 năm ánh sáng, có độ tuổi chỉ khoảng 200 triệu năm.

Theo giáo sư Martin Roth, từ Viện Vật lý thiên văn Leibniz Potsdam và Trung tâm Vật lý thiên văn Đức, tác giả chính, để một tinh vân hành tinh ra đời trong khoảng thời gian đó, ngôi sao tổ tiên phải có khối lượng khá lớn, vì sao càng lớn thì càng đoản mệnh.

Nhưng nếu ngôi sao ban đầu quá lớn, sao lùn trắng ở trung tâm của tinh vân phải nguội đi rất nhanh, đến mức khó quan sát được. Nhưng ở đây, các nhà khoa học đã phát hiện cả sao lùn trắng lẫn tinh vân.

Chỉ có một cách giải thích hợp lý: Nhóm nghiên cứu đã quá may mắn khi nắm bắt được tinh vân này và cả sao lùn trắng trong khoảng thời gian cực kỳ hiếm hoi mà chúng có thể đủ rõ để quan sát.

"Rõ ràng vật thể này cần được quan sát chi tiết hơn để làm sáng tỏ bản chất của nó" - giáo sư Roth nói với Sci-News.

Khoảnh khắc hiếm có này cũng phản ánh những gì sẽ xảy ra trong khoảng 5 tỉ năm tới với Mặt Trời của chúng ta.

