Bài dự thi cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta": Người chỉ huy sống trọn tình quân dân

Thượng tá Vương Sỹ Mốt (dân tộc Tày) là Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, anh còn tham gia hoạt động nhân ái, giúp đỡ người dân khó khăn, chăm sóc, hỗ trợ nuôi dưỡng các học sinh tiếp tục đến trường..., để lại hình ảnh đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân địa phương.

Đỡ đầu cho nhiều trẻ kém may mắn

Vào những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi có chuyến công tác đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu. Tại đây, tôi được chứng kiến nhiều hoạt động của đơn vị giúp đỡ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn

Tôi cùng thượng tá Vương Sỹ Mốt, Phó Bí thư Đảng ủy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu và thiếu tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, đã đến thăm, tặng quà cháu Làng Khắc Đạt (SN 2004, dân tộc Nùng) ở ấp 3, xã Hưng Phước.

Cháu Đạt được đồn nhận chăm sóc, hỗ trợ nuôi dưỡng theo chương trình "Nâng bước em đến trường" và "Con nuôi đồn biên phòng". Bố của Đạt qua đời sau vụ tai nạn lao động, mẹ cháu đi bước nữa, Đạt ở với ông nội là Làng Sầu. Ông Sầu bị bệnh gout nặng, mờ 2 mắt.

Trước hoàn cảnh của hai ông cháu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã cùng chính quyền địa phương vận động xây tặng căn nhà Đại Đoàn kết, trị giá hơn 120 triệu đồng cho hai ông cháu. Ban Chỉ huy đồn còn vận động tặng gia đình một con bò và cặp dê giống để làm kế sinh nhai.

"Tôi vừa đi mổ mắt trái về, cũng nhờ chú đồn trưởng Mốt giúp. Hôm được tặng nhà Đại Đoàn kết, chú Mốt mua cho bộ bàn ghế mới và còn vận động giúp ông cháu có giếng nước sạch sinh hoạt. Riêng trong tháng 3 vừa qua, cháu Đạt được chú Mốt tặng quà 2 lần…" - ông Sầu cho biết.

Với sự hỗ trợ của chương trình "Nâng bước em đến trường" và "Con nuôi đồn biên phòng", cháu Đạt đã tốt nghiệp THPT, hiện làm việc cho một cửa hàng Bách Hóa Xanh trong huyện.

Một hoàn cảnh khác là cháu Ngô Gia Kiệt (SN 2012) ở ấp 5, xã Phước Thiện cũng được đồn biên phòng hỗ trợ. Cháu Kiệt ở với ông bà ngoại. Sau khi ba Kiệt qua đời do tai nạn giao thông, mẹ đi làm công nhân tại một công ty giày da ở xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, ông bà ngoại về ở với cháu.

Năm 2020, cháu Kiệt học lớp 2, đồn biên phòng nhận cháu làm con nuôi. Kiệt là con út, hiện học lớp 7. Anh trai đầu đang học nghề, cháu thứ 2 nghỉ học phụ mẹ đi làm. Mỗi tháng đơn vị hỗ trợ hơn 2 triệu đồng và giúp Kiệt có xe đạp điện để đi học. "Tôi còn vận động các nhà hảo tâm giúp gia đình 10 triệu đồng tiền mặt. Đồn cũng đang có kế hoạch sửa lại nhà cho gia đình vì đã xuống cấp" - thượng tá Vương Sỹ Mốt nói.

Thượng tá Vương Sỹ Mốt (trái) cùng cán bộ đồn biên phòng đến thăm hỏi, hỗ trợ cháu Ngô Gia Kiệt. Ảnh: DUY HIẾN

Giúp đỡ gia đình đặc biệt khó khăn

Cũng nằm trong hoạt động thường xuyên của đơn vị giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, mới đây, thượng tá Vương Sỹ Mốt đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 11 triệu đồng cho gia đình bà Lê Thị Thành (SN 1965, ở ấp 3, xã Hưng Phước).

Gia đình bà Thành thuộc diện khó khăn đặc biệt. Con gái bà là Lê Thị Hoài Thương (SN 1986) mắc bệnh hiểm nghèo, thể trạng ốm yếu nên thường xuyên được Trạm Y tế xã Hưng Phước quan tâm theo dõi. Hai cháu ngoại của bà còn nhỏ (1 cháu trai SN 2017 và cháu gái SN 2023) nên việc lo cho các cháu được ăn uống đầy đủ và đi học là gánh nặng đối với gia đình. Do cơ thể ốm yếu lại không được ăn uống đầy đủ nên chị Lê Thị Hoài Thương đã sinh non, sinh mổ lần 3 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Số tiền chi trả viện phí, tiền chăm sóc ăn uống và thuốc men cho mẹ con là cả một gánh nặng mà gia đình không thể xoay xở nổi. Trước hoàn cảnh đó, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã giúp gia đình số tiền trên.

Đây cũng là hoạt động thường xuyên của đơn vị giúp đỡ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc và thắt chặt hơn nữa nghĩa tình quân dân nơi biên giới.

Thượng tá Vương Sỹ Mốt đến thăm hỏi ông Làng Sầu bị bệnh gout để có hướng giúp đỡ điều trị. Ảnh: DUY HIẾN

Vì biên giới bình yên

Ngoài làm tốt vai trò "bố nuôi biên phòng", thượng tá Vương Sỹ Mốt đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị công an, quân sự để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Đồng thời, phối hợp tuyên truyền cho quần chúng nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiệp định, quy chế biên giới.

Đến nay, đồn đã tổ chức được 10 buổi tuyên truyền với 630 lượt người nghe qua các cụm loa truyền thanh của địa phương, tuyên truyền cá biệt cho 1.150 lượt người nghe, 1.100 tờ rơi tuyên truyền, mở 6 hòm thư tố giác tội phạm. Người dân đã tích cực phát giác, tố giác tội phạm, chủ động cung cấp cho đồn biên phòng và các lực lượng công an, quân sự được 72 nguồn tin, trong đó có 50 tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra, bắt giữ, xử lý đối tượng vi phạm pháp luật, ngăn chặn các hoạt động vi phạm quy chế biên giới.

Với những thành tích đạt được trong triển khai thực hiện, thượng tá Vương Sỹ Mốt đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh biên giới và an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị phụ trách.

Năm 2023, thượng tá Vương Sỹ Mốt được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen về thành tích trong công tác tham mưu, tổ chức. Tháng 12-2024, anh được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng và rất nhiều giải thưởng khác.

Thượng tá Vương Sỹ Mốt đã để lại hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng cán bộ và nhân dân ở vùng đất biên cương nơi anh gắn bó, phục vụ, cống hiến. Bên cạnh đó, anh còn là tác giả clip giới thiệu cuốn sách "Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - Hồi ký của một người còn sống" và clip giới thiệu cuốn sách "Chân trần - Chí thép" và gửi tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức.

Hai nội dung dự thi nói trên đã đạt được hơn 5.000 lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ trên trang YouTube Sách và trí tuệ Việt, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người Bộ đội Biên phòng trong lòng người xem.

Trong đó, clip giới thiệu sách "Chân trần - Chí thép" lọt vào danh sách 100 bài dự thi vào vòng chung kết xếp giải trên hơn 1.700 bài dự thi cùng đối tượng trên toàn quốc.

Thượng tá Vương Sỹ Mốt triển khai nhiệm vụ khẩn ngay trong đêm cho tổ công tác địa bàn. (Ảnh do đồn biên phòng cung cấp)

Người cán bộ mẫu mực, tiêu biểu Trung tá Trần Hữu Long, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, cho biết thượng tá Vương Sỹ Mốt là một cán bộ có trình độ, năng lực vượt trội, mẫu mực, tiêu biểu; tận tâm với công việc, sống chân thành, nghĩa tình với đồng đội và nhân dân.

