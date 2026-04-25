Bãi Sau Vũng Tàu bớt sâu biển, sứa thưa dần, du khách trở lại đông vui

Sáng 25-4, ghi nhận tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM), du khách bắt đầu đổ về vui chơi, tắm biển trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch).

Theo quan sát, khu vực Bãi Sau không còn xuất hiện sâu biển dày đặc như những ngày trước. Sứa biển cũng xuất hiện thưa dần, không còn gây tâm lý e ngại cho nhiều người tắm biển.

Từ sáng sớm, nhiều gia đình, nhóm bạn đã có mặt tại bãi biển để tắm mát, vui chơi và chụp ảnh. Không khí tại khu vực bãi tắm nhộn nhịp trở lại trong điều kiện thời tiết nắng đẹp, nước biển trong và sóng êm.

Biển Bãi Sau sáng 25-4, du khách đã bắt đầu đổ về vui chơi, tắm biển

VIDEO: Du khách vui chơi, tắm biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu

Chị Lê Thanh Tuyền, du khách đến từ Đồng Nai, cho biết trước chuyến đi, gia đình có theo dõi thông tin về tình trạng sâu biển và sứa nên khá lo lắng.

"Nhưng khi đến nơi thấy bãi biển sạch hơn, sâu biển ít, khu vực tắm an toàn nên cả nhà yên tâm cho các bé xuống nước" - chị Tuyền chia sẻ.

Theo nhiều người dân địa phương, hiện tượng sâu biển và sứa thường xuất hiện theo mùa, phụ thuộc vào thời tiết, dòng chảy và thủy triều. Có thời điểm những sinh vật này bị sóng đánh dạt vào bờ nhiều, sau đó sẽ giảm dần khi điều kiện môi trường thay đổi.

Lực lượng cứu hộ tại bãi tắm cho biết vẫn duy trì theo dõi tình hình hằng ngày, đồng thời khuyến cáo du khách tắm trong khu vực an toàn, chú ý hướng dẫn từ nhân viên cứu hộ.

Bãi cát không còn xuất hiện sâu và sứa biển như nhiều ngày trước

Ông Lê Anh Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Vũng Tàu, cho biết ghi nhận trong những ngày qua, tình trạng sâu biển và sứa đã giảm bớt rõ rệt. Địa phương tiếp tục tăng cường vệ sinh bãi biển, thu gom rác và các sinh vật trôi dạt nhằm bảo đảm môi trường du lịch sạch đẹp, an toàn cho người dân và du khách.

Ngoài ra, địa phương cũng hướng dẫn lực lượng cứu hộ bãi biển và các hộ kinh doanh dịch vụ hỗ trợ, hướng dẫn du khách khi gặp trường hợp bị sứa biển hoặc sâu biển tiếp xúc.

Nhiều gia đình an tâm cho trẻ con vui chơi, tắm biển

Bãi Sau là một trong những điểm du lịch biển đông khách nhất khu vực phía Nam. Việc tình trạng sâu biển, sứa giảm bớt giúp du khách an tâm hơn khi lựa chọn Vũng Tàu cho kỳ nghỉ cuối tuần và các dịp lễ sắp tới.