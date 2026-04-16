Kết luận nguyên nhân nước biển Bãi Sau Vũng Tàu đổi màu đỏ, xanh

Ngày 16-4, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM về hiện tượng nước biển bất thường xảy ra tại khu vực Bãi Sau trong những ngày đầu tháng 4.

Theo kết quả phân tích mẫu nước biển gần bờ do Viện Kỹ thuật Biển thực hiện tại 5 vị trí, hiện tượng nước biển đổi màu đỏ, xanh thời gian qua được xác định là do tảo nở hoa cục bộ, phát sinh từ sự gia tăng đột biến mật độ loài tảo lam Trichodesmium erythraeum.

Kết quả khảo sát ghi nhận 69 loài thực vật phù du thuộc 3 nhóm chính gồm tảo Lam, tảo Silic và tảo Giáp. Trong đó, tảo Silic có số lượng loài đa dạng nhất với 46 loài, chiếm 66,67%; tảo Giáp có 22 loài, chiếm 31,88%; còn tảo Lam chỉ ghi nhận 1 loài. Tuy nhiên, loài duy nhất thuộc nhóm tảo Lam là Trichodesmium erythraeum lại chiếm ưu thế tuyệt đối trong quần xã với tỉ lệ từ 99,53% đến 99,91%.

Hiện tượng nước biển có màu xanh, xuất hiện cá nhỏ chết trôi dạt vào bờ ngày 4-4

Theo cơ quan chuyên môn, đây là loài tảo phổ biến ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, thường sống ngoài khơi. Khi gặp điều kiện thuận lợi, các tế bào kết thành sợi dài, nổi thành từng búi lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu mật độ tăng cao, chúng tạo thành các vệt màu đỏ nâu, vàng nâu hoặc làm nước biển chuyển màu xanh, đồng thời xuất hiện lớp váng mỏng và mùi đặc trưng của sinh khối rong, tảo phân hủy.

Trước đó, từ ngày 4 đến 5-4, khu vực Bãi Sau ghi nhận nước biển chuyển xanh như màu trà xanh, xuất hiện váng bọt. Một số thời điểm còn xuất hiện lớp váng tím hồng. Ven bờ cũng có rải rác xác cá nhỏ chết trôi dạt, ảnh hưởng mỹ quan bãi tắm.

Từ ngày 6 đến 7-4, tại khu vực đường Thùy Vân tiếp tục xuất hiện váng dầu kết dính thành từng cục nhỏ trôi vào bãi cát. Những ngày sau đó, một số khu vực ven biển còn ghi nhận rác đại dương trôi dạt.

Hiện tượng này khiến nhiều du khách lo ngại

Ngay khi phát hiện bất thường, UBND phường Vũng Tàu đã yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến môi trường biển theo giờ, tổ chức thu gom và xử lý kịp thời. Lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện thu gom khoảng 10 tấn rác thải, váng bọt, váng dầu và xác sinh vật biển, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn cho khu vực bãi tắm.

Theo UBND phường Vũng Tàu, hiện tượng nước biển đổi màu có xu hướng lặp lại hằng năm nhưng không theo chu kỳ cố định, gần nhất từng xuất hiện vào tháng 10-2025. Nguyên nhân chịu tác động của nhiều yếu tố như thời tiết nắng nóng, gió nhẹ làm giảm khả năng khuếch tán, cùng nguồn dinh dưỡng từ các cửa sông, kênh rạch đổ ra biển.

Đến nay, hiện tượng nước đổi màu, cá chết và rác thải trôi dạt đã chấm dứt, môi trường nước biển ven bờ cơ bản trở lại bình thường. Địa phương sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ chất lượng môi trường biển và chủ động phương án ứng phó khi có diễn biến bất thường.