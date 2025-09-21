Bài trí phòng khách

Nên chọn tường, trần và rèm cửa màu sáng tạo cảm giác rộng rãi. Nếu ánh sáng hạn chế, có thể bổ sung đèn thả trần hoặc đèn đứng dáng thanh mảnh.
Sofa chọn loại chữ I hoặc sofa giường, thêm vài chiếc gối ôm màu sắc. Bàn trà dạng tròn hoặc vuông nhỏ, có ngăn kéo để chứa đồ. Trải thảm nhỏ dưới sofa - bàn trà tạo sự ấm áp và định hình khu vực phòng khách.
Một bức tranh trừu tượng, phong cảnh hoặc ảnh gia đình treo tường; đặt vài chậu cây nhỏ ở góc hoặc trên kệ để cân bằng không gian. Có thể kết hợp tủ âm tường hoặc kệ cao để tận dụng chiều dọc.
