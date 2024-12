Bám sát tình hình lương, thưởng Tết

Cuối tháng 10-2024, chị Đào Thị Vân, nhân viên vệ sinh Công ty TNHH A.L (quận Gò Vấp, TP HCM) phải nghỉ việc do doanh nghiệp (DN) không trúng thầu tiếp tục cung cấp dịch vụ vệ sinh ở một bệnh viện tại quận 5, TP HCM (nơi chị đang làm việc). May mắn là sau đó chị Vân đã được đơn vị thắng thầu tại bệnh viện này nhận vào làm việc. Tuy nhiên, do mới vào làm việc nên Tết này chị Vân không có thưởng Tết.

Đồng hành với người lao động

Lương mỗi tháng của chị Vân là 5 triệu đồng/tháng. Khi nghỉ việc, công ty cũ mới chỉ thanh toán 60% lương tháng 10 và đến nay vẫn chưa trả hết. Chị Vân sức khỏe yếu vì từng thay khớp háng, khớp lưng, chồng chị là bảo vệ, cả nhà lại thuê trọ nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

"Ngày Tết chỉ mong có thưởng để có khoản chi tiêu, nhưng năm nay cả công ty cũ và mới đều không có thưởng, còn bên công ty chồng cũng chưa công bố nên chưa biết đón Tết thế nào" - chị Vân lo lắng.

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho NLĐ khó khăn tại Chương trình “Tết sum vầy” năm 2024 tổ chức tại huyện Củ Chi, TP HCM .ẢNH: CAO HƯỜNG

Ông Phạm Văn Tài, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp, cho biết LĐLĐ quận đang đôn đốc các đơn vị báo cáo tình hình chi trả lương, thưởng Tết để chăm lo kịp thời cho người lao động (NLĐ). Trường hợp DN không có khả năng thưởng Tết, LĐLĐ quận sẽ lập danh sách hỗ trợ, mức chăm lo không quá 1 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cũng triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho NLĐ, nhất là các trường hợp khó khăn như bị mất việc, giảm giờ làm, bị bệnh hiểm nghèo, công nhân (CN) ở trọ, mẹ đơn thân nuôi con nhỏ… thông qua các hoạt động tặng quà Tết; Phiên chợ nghĩa tình, Tết sum vầy…

Công đoàn các KCX-CN TP HCM cho biết tính đến ngày 25-12, đã có 380/726 Công đoàn cơ sở gửi báo cáo về tình hình thưởng Tết Ất Tỵ cho NLĐ. Đa số các DN đều thưởng Tết cho NLĐ một tháng lương thứ 13. Trong số các DN báo cáo, có 2 DN gặp khó khăn về đơn hàng, sẽ không thưởng Tết cho NLĐ.

Công đoàn và Ban Quản lý các KCX-CN thành phố dự kiến sẽ đến thăm và hỗ trợ (1 triệu đồng/người) cho NLĐ ở những DN này. Tại huyện Củ Chi, TP HCM, qua nắm tình hình của LĐLĐ huyện, có 1 DN (sử dụng khoảng 200 lao động) gặp khó khăn và sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 12-2024. Tuy nhiên, phía DN cho hay sẽ chi trả đầy đủ chế độ lương, thưởng Tết (1 tháng lương) cho NLĐ vào ngày 30-12.

Nhiều hình thức chăm lo

Có hơn 80.000 lao động đang làm việc nên công tác chăm lo Tết được Công đoàn Cao su Việt Nam đặc biệt chú trọng. Ông Huỳnh Kim Nhựt - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam - cho hay đến nay, hầu hết các đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024, có thể chăm lo Tết chu đáo cho NLĐ.

Tuy nhiên, một số đơn vị còn khó khăn. Với mục tiêu không có NLĐ nào không có Tết, dịp Tết Ất Tỵ năm nay, Công đoàn ngành tập trung chăm lo cho các trường hợp khó khăn và NLĐ tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh không hiệu quả. Qua thống kê, có 3.427 trường hợp khó khăn được các đơn vị đề xuất chăm lo với mức dự kiến là 1 triệu đồng/người.

Công đoàn ngành còn phối hợp với các đơn vị tại khu vực Đông Nam Bộ tổ chức xe đưa rước gần 2.000 hộ gia đình về các tỉnh phía Bắc đón Tết; tổ chức "Phiên chợ nghĩa tình" bán hàng bình ổn giá; tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" nhằm chăm lo cho 350 gia đình NLĐ là người dân tộc thiểu số không về quê đón Tết.

Mới đây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP HCM đã công bố báo cáo về kế hoạch thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 từ 1.570 DN (sử dụng 310.444 lao động) trên địa bàn. Theo đó, dịp Tết dương lịch năm 2025, bình quân NLĐ được thưởng khoảng 3,4 triệu đồng/người; Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán khoảng 12,7 triệu đồng/người, cao hơn so với mức thưởng Tết Nguyên đán năm ngoái (mức 12,3 triệu đồng/người).

Có 737 DN (chiếm 47%), ngoài tiền thưởng Tết cho NLĐ còn có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực khác như: tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tiệc tất niên, xe đưa đón về quê ăn Tết, thăm hỏi các trường hợp khó khăn và tổ chức đón Tết cho NLĐ không có điều kiện về quê.

Năm nay, thông qua Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân đoàn kết" (tổng kinh phí 27 tỉ đồng), LĐLĐ TP HCM sẽ chăm lo cho 15.000 hộ gia đình đoàn viên Công đoàn khó khăn, trong đó ưu tiên NLĐ bị nợ lương, BHXH, bị ảnh hưởng bão lũ, không có điều kiện về quê đón Tết; phối hợp với các đơn vị, DN tổ chức chương trình "Ngày hội công nhân (CN) - Phiên chợ nghĩa tình" chủ đề "Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt", chăm lo 9.500 đoàn viên khó khăn với mức chi 1 triệu đồng/đoàn viên để mua sắm tại phiên chợ; tổ chức chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Xuân đoàn viên" đưa 500 hộ gia đình đoàn viên, NLĐ về quê đón Tết với tổng kinh phí ước hơn 4,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ thành phố cũng sẽ tổ chức Chương trình "Gia đình CN lao động vui Tết cùng thành phố" lần 4 với sự tham gia của 10.000 hộ gia đình đoàn viên, CNVC-LĐ tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia hoạt động Công đoàn, không có điều kiện về quê đón Tết với tổng kinh phí dự kiến là 9,5 tỉ đồng…

"Sở LĐ-TB-XH TP HCM sẽ phối hợp với LĐLĐ, BHXH, Ban Quản lý các KCX-CN, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ tại các DN, nhất là những đơn vị chậm trả lương, nợ BHXH, gặp khó khăn về đơn hàng..."