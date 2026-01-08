HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bán 2.540 iPhone là tang vật vi phạm hành chính, giá khoảng 800 ngàn đồng mỗi chiếc

Minh Phong

(NLĐO)- Cơ quan hải quan thông báo bán lô iPhone hàng ngàn chiếc là tang vật vi phạm hành chính.

Chi Cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan, Bộ Tài chính) vừa thông báo về việc bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá, trong đó có hàng ngàn chiếc iPhone.

Tổ chức bán 2.540 chiếc Iphone là tang vật vi phạm hành chính, giá hơn 2,03 tỉ đồng - Ảnh 1.

Hơn 2.500 iPhone là tang vật vi phạm hành chính được thông báo bán với giá hơn 2,03 tỉ đồng (Ảnh minh hoạ)

Tài sản được thông báo bán là 2.540 chiếc điện thoại di động thương hiệu Apple, loại iPhone đã qua sử dụng. Giá bán tài sản là hơn 2,03 tỉ đồng. Như vậy, tính trung bình, mỗi chiếc iPhone được bán với giá khoảng 800 ngàn đồng. 

Theo Chi Cục Điều tra chống buôn lậu, thời hạn xem tài sản là ngày 9-1, tại trụ sở Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp - Chi cục Hải quan khu vực XVII. Còn nơi đăng ký mua tài sản là tại trụ sở Cục Hải quan, ở TP Hà Nội.

Lô tài sản thứ hai được thông báo bán theo hình thức niêm yết giá là 2.360 chiếc điện thoại di động loại iPhone, OPPO và HONOR đã qua sử dụng. Giá bán tài sản là hơn 1,36 tỉ đồng. Thời hạn đăng ký mua 2 lô tài sản nêu trên là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ 7-1.

Cơ quan bán tài sản sẽ tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản vào ngày 15-1, tại trụ sở Cục Hải quan. Người có nhu cầu đăng ký mua tài sản nộp đơn đề nghị xem tài sản, đơn xin đăng ký mua tài sản kèm một số hồ sơ theo quy định.

Người được quyền mua tài sản tự chịu mọi chi phí phát sinh trong vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, tự chịu trách nhiệm bổ sung các thủ tục cần thiết theo quy định trước khi đưa hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Chi Cục Điều tra chống buôn lậu lưu ý, việc quản lý, sử dụng khai thác tài sản sau khi cá nhân mua tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tin liên quan

Phát hiện 3 cửa hàng, siêu thị bán hàng chục chiếc Iphone "lậu" ở Quảng Bình

Phát hiện 3 cửa hàng, siêu thị bán hàng chục chiếc Iphone "lậu" ở Quảng Bình

(NLĐO) - Hàng chục chiếc điện thoại nhãn hiệu Apple Iphone không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, ước tính số lô hàng trên có tổng trị giá 300 triệu đồng.

Tạm giữ lô hàng iPhone nhập trái phép ước tính khoảng 6,5 tỷ đồng

Ngày 26-9, Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất cho biết vừa thu giữ lô hàng hơn 250 điện thoại iPhone XS và XS Max với tổng trị giá ước tính khoảng 6,5 tỷ đồng được vận chuyển trái phép qua cửa khẩu

Hàng nhái, hàng lậu: Bắt vụ này, mọc vụ khác

Liên tiếp phát hiện các vụ hàng giả, hàng nhập lậu trước Tết Ất Tỵ 2025, song như "bắt cóc bỏ dĩa" - bắt vụ này lại thì mọc lên vụ khác

iPhone vi phạm hành chính chống buôn lậu Cục Hải quan tang vật vi phạm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo