Uy tín của Eduwing Global được chứng thực bởi Edu2Review Education Group – tập đoàn giáo dục hàng đầu Việt Nam, cùng sự công nhận từ các kênh truyền thông lớn như Shark Tank, VTV...

Hơn thế, Eduwing Global ra đời từ chính tâm huyết của CEO Hồ Đức Hoàn, một cựu du học sinh từng trải qua nhiều khó khăn nơi đất khách. Chính sự thấu hiểu này đã tạo nên chương trình Dự bị Du học nghề đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế như một "tấm khiên" trang bị cho bạn hành trang vững chắc nhất, giúp bạn tránh được những rủi ro khi học tập, làm việc tại nước ngoài.





Lộ trình của chúng tôi rõ ràng và toàn diện: từ tư vấn 1:1, đào tạo tiếng Đức chuyên sâu, trang bị kỹ năng mềm, hoàn thiện hồ sơ, visa, kết nối doanh nghiệp Đức với các ngành như Điều dưỡng, Nhà hàng - Khách sạn, Kỹ thuật, CNTT… và hỗ trợ bạn trong những ngày đầu tại Đức.

Hiện Eduwing Global triển khai các chương trình chính: Dự bị Du học nghề dành cho đối tượng tốt nghiệp THPT, nhận lương thực hành 30 - 40 triệu đồng/tháng; chương trình Thực tập & Làm việc tại cho bậc Cao đẳng/Đại học, với mức thu nhập chính thức lên đến 70-100 triệu đồng/tháng, mở ra cơ hội định cư lâu dài.

Bên cạnh đó, chương trình Cộng tác viên cũng mở ra cơ hội việc làm trong nước dành cho những bạn trẻ năng động, yêu thích lĩnh vực giáo dục với chính sách hoa hồng vô cùng hấp dẫn! Lựa chọn Eduwing Global là lựa chọn một người đồng hành tận tâm, một đối tác chiến lược biến giấc mơ Đức của bạn thành hiện thực một cách an toàn, minh bạch và xứng đáng.