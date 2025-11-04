HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Bạn ấp ủ giấc mơ du học nghề Đức nhưng lo ngại rủi ro về ngôn ngữ, đừng quá lo lắng

Vĩnh Tùng - Ngọc Trinh

(NLĐO) - Thấu hiểu những trăn trở đó, Eduwing Global ở đây để biến hành trình của bạn trở nên an toàn và hiệu quả nhất!

Uy tín của Eduwing Global được chứng thực bởi Edu2Review Education Group – tập đoàn giáo dục hàng đầu Việt Nam, cùng sự công nhận từ các kênh truyền thông lớn như Shark Tank, VTV... 

Hơn thế, Eduwing Global ra đời từ chính tâm huyết của CEO Hồ Đức Hoàn, một cựu du học sinh từng trải qua nhiều khó khăn nơi đất khách. Chính sự thấu hiểu này đã tạo nên chương trình Dự bị Du học nghề đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế như một "tấm khiên" trang bị cho bạn hành trang vững chắc nhất, giúp bạn tránh được những rủi ro khi học tập, làm việc tại nước ngoài. 


Lộ trình của chúng tôi rõ ràng và toàn diện: từ tư vấn 1:1, đào tạo tiếng Đức chuyên sâu, trang bị kỹ năng mềm, hoàn thiện hồ sơ, visa, kết nối doanh nghiệp Đức với các ngành như Điều dưỡng, Nhà hàng - Khách sạn, Kỹ thuật, CNTT… và hỗ trợ bạn trong những ngày đầu tại Đức.

Hiện Eduwing Global triển khai các chương trình chính: Dự bị Du học nghề dành cho đối tượng tốt nghiệp THPT, nhận lương thực hành 30 - 40 triệu đồng/tháng; chương trình Thực tập & Làm việc tại cho bậc Cao đẳng/Đại học, với mức thu nhập chính thức lên đến 70-100 triệu đồng/tháng, mở ra cơ hội định cư lâu dài.

Bên cạnh đó, chương trình Cộng tác viên cũng mở ra cơ hội việc làm trong nước dành cho những bạn trẻ năng động, yêu thích lĩnh vực giáo dục với chính sách hoa hồng vô cùng hấp dẫn! Lựa chọn Eduwing Global là lựa chọn một người đồng hành tận tâm, một đối tác chiến lược biến giấc mơ Đức của bạn thành hiện thực một cách an toàn, minh bạch và xứng đáng.

Tin liên quan

Hơn 5.000 vị trí việc làm, gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng – Job Link 2025 gọi tên bạn!

Hơn 5.000 vị trí việc làm, gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng – Job Link 2025 gọi tên bạn!

(NLĐO) - Chúng ta đang ở thời điểm thị trường lao động chuyển mình mạnh mẽ. Công việc không chỉ là một chỗ làm mà là cơ hội để vươn lên.

Bí quyết ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng: 3 yếu tố nguời trẻ không thể thiếu

(NLĐO)- Hồ sơ ấn tượng, kiến thức chuyên môn và ngoại hình ưa nhìn giúp ứng viên ghi điểm trước nhà tuyển dụng.

Hàng loạt vị trí tuyển dụng “nóng phỏng tay” chờ ứng viên, đừng bỏ lỡ

(NLĐO) - Một công ty chuyên về thực phẩm thuộc một tập đoàn đa ngành nổi tiếng trong nước vừa gửi thông tin tuyển dụng hấp dẫn đến Ban Tổ chức Job Link 2025

việc làm tuyển dụng học nghề du học Đức Job Link 2025 Eduwing Global Edu2Review Education Group
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo