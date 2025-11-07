Ban Bí thư kỷ luật 3 đảng viên vi phạm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ban Bí thư kỷ luật 3 đảng viên vi phạm

B.Trân

(NLĐO) - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Cao Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Chân.

Ngày 7-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

- Ảnh 1.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Cao Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các ông Cao Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Tấn Chân, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác. 

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Cao Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Chân.

Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.


Tin liên quan

Đồng Nai kết luận vi phạm một số tổ chức Đảng, cán bộ chủ chốt

Đồng Nai kết luận vi phạm một số tổ chức Đảng, cán bộ chủ chốt

(NLĐO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa và Đảng ủy Sở Xây dựng.

Vì sao nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND?

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng hàm cho thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

(NLĐO)- Năm 2019, ông Cao Tiến Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Cuối năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm...

Đồng Nai Phú Yên kỷ luật ủy ban kiểm tra Ban Bí thư cao tiến dũng kỷ luật đảng viên Nguyễn Quốc Hùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo