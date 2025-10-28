HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Bạn đang tìm một cơ hội để thay đổi, bạn đã sẵn sàng để bứt phá?

Vĩnh Tùng - Ngọc Trinh

(NLĐO) - Ứng viên được tham gia talk-show, diễn đàn về kỹ năng nghề nghiệp, trải nghiệm thực tế, nâng tầm bản thân.

Trong một thị trường lao động rộng mở, nơi nhu cầu nhân lực chất lượng cao đang lên cao hơn bao giờ hếtHãy cùng chào đón một sự kiện không thể bỏ lỡ: Chương trình Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức tại nhà Văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM) vào ngày 9-11-2025.

Chương trình Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức tại nhà Văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM) vào ngày 9-11-2025.

Gần 100 đơn vị tuyển dụng hàng đầu sẽ tham dự. Hơn 5.000 vị trí việc làm đa dạng từ lao động phổ thông đến kỹ thuật, chuyên môn cao. Khoảng 10.000 lượt người tìm việc được kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng. Nếu bạn đang mong tìm việc – hoặc nếu doanh nghiệp đang tìm người – đây chính là nơi để “gặp” đúng người, “chọn” đúng vị trí.”

Nếu bạn đang mong tìm việc – hoặc nếu doanh nghiệp đang tìm người – đây chính là nơi để “gặp” đúng người, “chọn” đúng vị trí.”Thị trường lao động đang chuyển mình mạnh mẽ: các doanh nghiệp cần nhân lực chất lượng – lao động có kỹ năng, có thái độ, có quyết tâm. Nếu bạn có năng lực, có khát khao – thì chính bạn sẽ là người chiến thắng.Tại Job Link 2025, bạn sẽ được: Gặp gỡ doanh nghiệp trực tiếp, phỏng vấn ngay tại chỗ. Tham gia talk-show, diễn đàn về kỹ năng nghề nghiệp, trải nghiệm thực tế, nâng tầm bản thân. Doanh nghiệp có cơ hội: xây dựng thương hiệu tuyển dụng, tiếp cận nguồn nhân lực đa dạng từ phổ thông tới chất lượng cao.

Bạn đang tìm một cơ hội để thay đổi

